Uniek huwelijk in Lommel: twee broers stappen tegelijk in het huwelijksbootje

Een bijzonder huwelijk vrijdagmiddag in het gemeentehuis van Lommel: burgemeester Bob Nijs mocht niet één, maar twee koppels tegelijk trouwen. De gelukkigen waren de broers Vincent (28) en Dennis Linsen (30). “Het was eigenlijk een grap van onze schoonmoeder die wij serieus genomen hebben”, lachen de bruiden Christy (26) en Gwendo (20).

Eén grote happy family, zo kan je de familie Linsen uit Lommel wel beschrijven. Broers Vincent (28) en Dennis Linsen (30) wonen samen met hun partners Gwendo Philips (20) en Christy Valenta (26), hun kinderen, hun jongere broer en hun moeder in één huis. “Dat gaat heel goed”, zegt Christy. “We hebben een supergoeie band. We doen alles samen: met de kinderen naar de speeltuin, winkelen, op reis gaan… Samen trouwen was dus ook heel normaal.”

“Eigenlijk was het een grapje van onze schoonmoeder”, vult Gwendo aan. “Zij opperde al lachend dat het leuk zou zijn als we allemaal zouden trouwen op haar trouwdatum. Die datum zelf lukte niet, want dat was een weekdag. Maar het idee is wel blijven hangen. En zo besloten we dus dat we samen voor de wet wilden trouwen: Vincent en ik en tegelijk ook Dennis en Christy. Onze schoonmoeder trouwde destijds op 8 juli, wij kozen voor 14 juli.”

Vierde broer

“We moesten wel even naar het gemeentehuis bellen om te vragen of ons idee mogelijk was, maar het bleek geen probleem”, vertelt Gwendo. “Al was het voor de burgemeester ook de eerste keer dat hij zoiets deed. De trouw verliep zoals elk ander huwelijk, alleen maal twee. Voor ons was het echt heel speciaal, net omdat we zo’n sterke band hebben. De vierde broer van Dennis en Vincent was al getrouwd, anders hadden we hem er ook graag bij gehad. (lacht) Ook ons trouwfeest deden we samen. Voor de huwelijksreis met z’n allen passen we, daarvoor hebben we te veel kindjes.”

Van links naar rechts: Dennis, Christy, Gwendo en Vincent. — © Raymond Lemmens

Ze zijn dan ook met veel ten huize Linsen: Gwendo en Vincent hebben samen een zoontje Vic (2), Christy en Dennis hebben vier kindjes, Hailey (10), Melody (5), Jeanaica (4) en Esmeè (9 maanden). Wat de schoonzussen niet deelden, was hun huwelijksaanzoek. “Vincent had mij al meerdere keren ten huwelijk gevraagd als hij dronken was”, lacht Gwendo. “Ik antwoordde telkens dat hij dat nuchter nog eens opnieuw moest vragen. Dat heeft hij uiteindelijk gedaan. Dennis vroeg Christy ten huwelijk via de kindjes. Hij had voor hen allemaal een T-shirt gemaakt met de vraag: Mama, wil jij trouwen met mijn papa?”

Primeur

Ook voor Lommels burgemeester Bob Nijs (cd&v) was het dubbelhuwelijk van de broers een speciaal moment. “Bij mijn weten is het een primeur voor Lommel, toch in elk geval voor mij”, lacht Nijs. “Er kwam heel wat voorbereiding bij kijken, vooral door onze dienst Burgerlijke Stand. Die heeft eerst nagegaan wat praktisch en wettelijk mogelijk was. Maar we zijn erin geslaagd om beide koppels gelukkig en wettelijk getrouwd naar buiten te laten gaan. Al was het wel even wennen. Normaal zit het koppel met de getuigen voor mij, nu zaten beide koppels links en rechts van de tafel. Aan het hoofd van de tafel zaten hun kinderen.”

Of Lommel hiermee nu een precedent schept waarbij koppels van bijvoorbeeld dezelfde vriendengroep of vereniging gelijktijdig aanschuiven? “We willen elke aanvraag bekijken, maar het moet uiteraard praktisch en wettelijk mogelijk zijn”, zegt Nijs. “Voor ons is het belangrijk dat er geen loopje genomen wordt met de waardigheid van de ceremonie en het plechtige karakter. Het huwelijk is en blijft een mijlpaal in een mensenleven. Die boodschap geef ik ook mee aan de mensen die ik trouw.”

