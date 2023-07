Riemst

Als enige Belgisch muziekgezelschap mag Harmonieorkest De Volksgalm uit Zichen-Zussen-Bolder op 27 juli een concert geven op de befaamde Promenadenkonzerte in het Oostenrijkse Innsbruck. “Dat is niet vanzelfsprekend want uitsluitend de beste orkesten ter wereld worden daar uitgenodigd. We zijn vereerd”, zegt voorzitter Jean-Pierre Castro.