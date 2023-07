Zizou Bergs noemt overwinning op Djere “het bewijs dat ik goed speelde”

Peltenaar Zizou Bergs (ATP 175) zegt “zeer tevreden” te zijn nadat hij zich plaatste voor de tweede ronde (achtste finales) van het ATP-toernooi in het Zwitserse Gstaad (gravel/562.815 euro). Hij klopte in de eerste ronde het Servische achtste reekshoofd Laslo Djere (ATP 55) in drie sets: 6-0, 4-6 en 6-3.

“Ik heb een heel goede wedstrijd gespeeld. Djere had me al twee keer verslagen, in wedstrijden waar de inzet hoog voor me was (in de tweede ronde in Gstaad in 2021 en in de eerste ronde op de Australian Open in januari, red.). Dit duel was dus een uitdaging en ik ben blij dat ik de balans deze keer in mijn voordeel heb kunnen laten doorslaan. Ik speelde heel goed tennis en bleef mentaal sterk. Veel dingen vielen op hun plaats. Het laat zien dat ik goed speel”, verklaarde hij aan Belga.

Het is het derde jaar op rij dat Bergs deelneemt aan het toernooi van Gstaad. In de tweede ronde neemt hij het op tegen de Oostenrijkse kwalificatiespeler Jurij Rodionov (ATP 118), met wie hij later op de dag ook in het dubbelspel won.

“Gstaad is echt een geweldige stad”, zegt Bergs nog. “De omgeving, met de bergen, is prachtig. En de hoogte past ook bij mijn tennis, want de ballen bewegen sneller. Dit is de tweede keer dat ik hier goed speel en ik ben erg blij. Ik heb Rodionov net twee keer ontmoet, allebei op gras. We hebben echt een goede verstandhouding. Het wordt geen gemakkelijke wedstrijd, want we hebben allebei al een keer gewonnen, maar ik ga er alles aan doen om te winnen.”