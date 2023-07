“Hij greep me bij de keel”: Golden Boy van 2012 doet conflict met sportdirecteur van Sevilla uit de doeken

Sinds 21 december is Isco op zoek naar een nieuwe werkgever. Het hoofdstuk bij Sevilla draaide na goed vier maanden in de soep. In Andalusië kwam de Golden Boy van 2012 (de prijs voor Europa’s grootste voetbaltalent onder 21, red.) slechts in 12 matchen in actie. Dat er iets niet snor zat, was wel duidelijk. Nu heeft Isco bij het Spaanse Marca ook verteld wat de reden daarachter was.

Toenmalige sportdirecteur Monchi zou volgens Isco aan de media verkondigd hebben dat hij de club wilde verlaten en zou dan ook bij hem en zijn zaakwaarnemer aangedrongen hebben om het contract te ontbinden. Maar Isco wilde helemaal niet vertrekken bij Sevilla, wat tot een conflict leidde tussen de twee.

“Ik ben naar zijn kantoor gestapt en heb hem gezegd dat hij de grootste leugenaar was die ik ooit had ontmoet in de voetbalwereld. Hij was niet eerlijk tegen mij, noch tegen de mensen tegen wie hij dat vertelde. Ik wilde juist bij de club blijven terwijl hij beweerde dat ik weg wilde”, legt Isco uit. “Daarna stapte hij op me af en greep me bij de keel. Anderen moesten ons uit elkaar halen. Het is wel duidelijk dat ik na zo’n voorval niet langer bij Sevilla wilde blijven”, aldus Isco.