Alle veerponten op de Maas weer in de vaart

Sinds dinsdag zijn opnieuw alle veerponten op de Maas tussen Lanaken en Kinrooi weer in de vaart. Zondag hadden de toeristen, die een fietstocht wilden maken langs de Maas pech. Tijdelijk lagen namelijk drie van de vier veerponten uit en dat was niet voorzien. Het autoveerpont tussen Meeswijk en Berg kon omwille van een technisch defect niet varen maar werd als eerste hersteld. Het fietsveerpont tussen Rotem en Grevenbicht kwam vast te zitten in een te lage waterstand van de Maas.

Vier toeristen met hun fiets moesten door de brandweer van de pont gehaald worden. Ook het fietsveerpont tussen Uikhoven en Geulle bleef aan de oever omwille van een technisch defect. RivierPark Maasvallei laat weten dat het technisch defect aan de pont in Uikhoven opgelost is. Ook de pont in Rotem vaart weer, al staat de Maas nog erg laag. De fietsveerponten in Rotem, Uikhoven en Ophoven varen in juli, augustus en september elke dag tussen 10 en 18 uur en zijn gratis.