Beklijvende fototentoonstelling over oorlog in Oekraïne in vakschool Overpelt

Pelt

In de Vakschool op de vroegere TIO-site van campus WICO in Overpelt loopt nog tot 1 oktober de fototentoonstelling They fight for us too. Deze tentoonstelling is een deel van de vierde editie van het internationaal fotofestival ‘Lens op de Mens’. In Pelt tonen 78 foto’s van 15 Oekraïense oorlogsfotografen de gruwel van de oorlog. De foto’s zijn genomen op de plaatsen waar het zwaarst is gevochten en waar de terugtrekkende Russische troepen misdaden hebben gepleegd tegen de plaatselijke bevolking: Boetjsa, Irpin en Marioepol. Het zijn stuk voor stuk beklijvende beelden die hard binnenkomen.

Tot nu toe mocht deze unieke tentoonstelling een paar duizend bezoekers ontvangen. Tekst met uitleg wordt gegeven door vrijwilligers, onder wie vluchtelingen uit Oekraïne. In het gastenboek laten bezoekers indrukken na en die zijn even beklijvend als de tentoonstelling. “Wie ooit ‘In Flanders Fields’ in Ieper is gaan bezoeken, mag zeker niet aan de beelden van de oorlog in Oekraïne voorbijgaan”, zo klinkt het.

De expo bezoeken kan gratis en is elke dag mogelijk tussen 13 uur en 17 uur. (path)