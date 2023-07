Vijftiger uit Beringen krijgt twee jaar effectief voor aanranding adoptiedochters: “Zeven bruggen te ver”

Het ging van aan de tepels draaien, tot het strelen over hun schaamstreek en kusjes geven op hun ontbloot schaambeen. De feiten vonden plaats tussen april 2011 en oktober 2021.

De man gaf een bizarre verklaring voor zijn grensoverschrijdend gedrag. Hij wilde de meisjes weerbaarheidstraining geven. “Als ze ‘neen’ tegen mij, een vertrouwd persoon, durven zeggen, dan zouden ze tegen iedereen ‘neen’ durven zeggen”, aldus de man in de Hasseltse correctionele rechtbank.

Op 2 oktober 2021 is een van de dochters wegens grensoverschrijdend gedrag van haar adoptievader klacht gaan indienen bij de lokale politie Carma (Genk, As, Oudsbergen, Zutendaal, Houthalen-Helchteren, Bree, Bocholt, Kinrooi). Als een van de dochters naar de winkel ging, moest het meisje naar haar kamer, waar ze zich moest omkleden. De man begon haar te kussen tot aan haar schaamstreek. Hij ontkende dat hij seksuele intenties had, toen hij over de schreef ging.

In de rechtbank zei hij dat hij fout was in de manier waarop hij met zijn adoptiedochters was omgegaan. Hij volgt therapie. De openbare aanklager kon zich akkoord verklaren met eventueel een uitstel voor een deel van de celstraf onder probatie-voorwaarden. Advocaat Jan Swennen haalde aan dat het ongepaste gedrag van de man slechts plaatsvond bij een van de twee meisjes, maar de rechtbank oordeelde anders. “Hij is geboren in Oost-Europa, waar hij een harde opvoeding kreeg. Bovendien is er een autismespectrumstoornis vastgesteld. Hij weet dat wat hij gedaan heeft, zeven bruggen te ver is. Hij moet een signaal krijgen dat hij zich in de toekomst gaat gedragen”, aldus advocaat Jan Swennen. De man woont nog onder een dak met zijn twee adoptiedochters en zijn intussen ex-vrouw.

Narcistisch

De man kwam dus nog in aanmerking voor een gedeeltelijk uitstel. Hij kreeg uitstel voor de helft van de celstraf, maar hij moet probatie-voorwaarden naleven, zoals therapie blijven volgen voor zijn seksuele problematiek. “Hoewel hij al een behandeling volgt, stelt de rechtbank op de zitting vast dat de visie van de beklaagde op de feiten nog zeer verontrustend en weinig inzichtelijk is. Tot op heden blijft hij zijn handelingen rechtvaardigen als een pedagogische techniek. De rechtbank hoopt dat de begeleiding de beklaagde doet inzien dat hij zedenfeiten pleegde op zijn adoptiedochters en dat deze onder geen enkel beding gerechtvaardigd kunnen worden als een opvoedingsmethode”, aldus de rechtbank.

Een deskundige sprak van een narcistische persoonlijkheidsstructuur, waarbij de beklaagde duidelijk blijft bepaalde overtuigingen blijft aanhangen. “De beklaagde stelde zich bijzonder autoritair en overcontrolerend op binnen zijn gezin. Hij gaf de slachtoffers geen enkele ademruimte meer”, zei de rechtbank nog.