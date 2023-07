“Lindsay Lohan in Dubai bevallen van eerste kindje”

Lindsay Lohan is bevallen van haar eerste kindje. De actrice verwelkomde een zoontje dat de naam ‘Luai’ kreeg. Dat schrijft Page Six.

De baby is geboren in Dubai, in de Verenigde Arabische Emiraten. Lohan woont daar samen met haar man Bader Shammas. Luai is volgens Page Six een Arabische naam dat ‘schild’ of ‘beschermer’ betekent.

De 37-jarige Lohan, onder meer bekend uit de hitfilm Mean Girls, maakte in maart bekend zwanger te zijn. Zij en Shammas trouwden vorig jaar in juli. Ze waren toen zo’n vier jaar samen.