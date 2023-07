Lotte Kopecky zet als ambassadrice mee haar schouders onder project van Plan International: “Voorrecht om meisjes te kunnen stimuleren”

Lotte Kopecky wordt ambassadrice van het ‘Bike for Future’-project, uitgaande van Plan International België. Dat werd dinsdag bekendgemaakt in een perscommuniqué.

Het project, dat in april werd uitgerold en de komende vier jaar zal lopen, focust zich op het ondersteunen en emanciperen van meisjes in Rwanda, het land dat in 2025 als gastland is aangeduid voor het WK wielrennen. Plan International België en Lotte Kopecky willen er met ‘Bike for Future’ voor zorgen dat het wereldkampioenschap een positieve impact nalaat op de omgeving en de samenleving in het gastland.

“Ik ben fier dat ik mijn steentje kan bijdragen om meisjes, waar ook ter wereld, een duwtje in de rug te geven en hen alle kansen te geven in het leven”, klinkt het bij de Belgische kampioene, die tijdens het vorige WK in het Australische Wollongong nipt naast het goud greep.

“Ik vind het een voorrecht om meisjes te kunnen stimuleren om meer aan sport te doen en te durven dromen. Als mijn ambassadeurschap kan helpen om meisjes hun plannen te kunnen laten realiseren dan zal ik een zeer trotse en fiere ambassadeur zijn”, vervolgt Kopecky.

Niet de eerste keer

Het ‘Bike for Future’-project is niet de eerste samenwerking tussen Lotte Kopecky, Belgian Cycling en Plan International België. Tijdens het WK wielrennen in Leuven in 2021 reed ze samen met de andere leden van het mixed relay team in de Belgische “Gender Equality” outfit ten voordele van Plan International.