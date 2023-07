Regisseur Jan Verheyen verkoopt zijn Franse vakantievilla: “Veel geld, maar wel de marktprijs”

JanVerheyen (60) en zijn echtgenote Lien Willaert (47) doen hun verhaal in het weekblad Story. Ze vertellen dat ze ruim twintig jaar geleden een cottage-villa kochten in het vissersdorp Équihen-Plage, aan de Noord-Franse Opaalkust. Ze woonden toen in hun loft in hartje Antwerpen en we waren op zoek naar iets dat weg van de drukte en de stad lag.

Van die vakantiewoning willen ze nu af. Die staat te koop voor 620.000 euro “Het is veel geld, maar voor een villa met drie slaapkamers in deze regio en zeezicht is dat de marktprijs.”

Nu willen ze immers een huis bouwen in Spanje. “Toen we destijds op huwelijksreis waren in Andalusië, hebben we een bouwgrond gekocht in Antequera, een stadje op 50 kilometer van Malaga. Alleen bleken we opgelicht te zijn, want de Spanjaarden wisten dat je daar korte tijd later niet meer zou mogen bouwen. Dat was een serieuze tegenvaller. Maar nu, meer dan twintig jaar later, is de wetgeving in Spanje weer veranderd en mogen we daar toch bouwen. “