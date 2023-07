Openhartige Julian Alaphilippe over zijn Tour: “Het publiek is mij niet vergeten en dat is hartverwarmend”

Julian Alaphilippe (Soudal - Quick-Step) rijdt niet de Tour die hij voor ogen had en dat doet pijn. In een openhartige monoloog bij de Franse krant L’Equipe legt hij ongeremd zijn hart en ziel bloot, zoals enkel de tweevoudige wereldkampioen dat kan.

Alaphilippe rijdt een opvallende Tour. Bijna dagelijks in de aanval, bijna dagelijks één van de eerste gelosten uit de kopgroep wanneer de wegen veeleisend worden. Het is de Alaphilippe die we kennen, de aanvaller, maar dan ook weer niet. Want de beste Alaphilippe zou al etappes gewonnen hebben, iets wat hem in het verleden al zes keer lukte.

“De twee voorbije weken zijn intens en zeer moeilijk geweest”, vertelt Alaphilippe aan de toonaangevende Franse sportkrant. “Door de Tour vorig jaar niet gereden te hebben was ik bijna vergeten hoe verschrikkelijk deze wedstrijd is, hoe groot de stress is. Iedereen rijdt à bloc, de tweestrijd tussen Pogacar en Vingegaard maakt de koers nog ingewikkelder want elke dag wil er wel een ploeg laten zien dat ze sterker is dan de andere.”

Alaphilippe zoals we hem kennen: in de aanval. — © BELGA

En dat verkleint ook zijn kansen, denkt de Fransman. “Sommige etappes die voorbestemd waren voor vluchters, zijn dat nu niet omdat UAE en Jumbo-Visma, vooral die laatsten eigenlijk, zo hard rijden dat voorop blijven schier onmogelijk wordt. Het deed mij concluderen dat ik er niet veel meer van begrijp.”

De Tour is dit jaar vooral lijden, bekent Alaphilippe. “Dit is de Tour waarin ik het meeste heb afgezien, simpelweg omdat mijn conditie niet optimaal is. Dat is de reden waarom ik niet klaag: ik besef immers dat ik niet meespeel voor de ritzeges. Neem nu die twee etappes in het Baskenland. Ik dacht dat die mij als gegoten lagen maar ik voelde meteen dat het onmogelijk was om mee te doen voor de ritzeges. Wat mij wel troost, is dat ik ondanks al het lijden voel dat ik elke dag beter word. Vroeg of laat zal dat beloond worden, ook al is het niet in deze Tour.”

Frustratie

Gezien zijn status als meervoudig ritwinnaar en drager van de gele trui doet het pijn om niet langer een hoofdrol te vertolken, klinkt het. “Ik heb in de Tour zoveel mooie momenten beleefd dat het pijn doet om de rol te vertolken die ik nu vertolk. Maar ik zet die frustratie van mij af. Ik weet dat ik van ver terugkom. Aan winnen denk ik niet, wel aan mezelf volledig geven. Ik blijf mezelf trouw: alles of niets. Of ik speel mee voor de overwinning, of ik blaas mijn motor op. Liever zo dan afzien in de staart van het peloton en gedumpt worden zonder iets te hebben geprobeerd. Ik doe dat niet om in beeld te komen, ik doe dat omdat ik graag zo koers en omdat ik weet dat mijn niveau onvoldoende is om iets anders te ambiëren.”

De Franse chouchou blijft met voorsprong de meest populaire Fransman in het peloton. “Door voorop te rijden, heb ik al onvergetelijke momenten mogen beleven met het publiek. Ik zou iedereen langs de kant van de weg persoonlijk willen bedanken, het publiek is werkelijk ongelooflijk voor mij. De mensen zijn mij niet vergeten en dat is hartverwarmend. Een van de voorbije dagen stond er aan het hotel een papa met zijn zoontje te wachten. Zij hadden vijf uur in de wagen gezeten om mij te zien. Toen ik het kind een schouderklopje gaf, begon hij prompt te huilen. Wat ik nu meemaak zal mijn hele leven bijblijven, ook al is de sportieve balans niet wat ik ervan verwachtte.”

Alaphilippe en de afscheidnemende Dries Devenyns. — © REUTERS

Tegelijk maakte zijn ‘engelbewaarder’ Dries Devenyns bekend dat dit zijn laatste seizoen in het profpeloton wordt. Alaphilippe heeft alleen maar woorden van lof. “Toen hij zijn afscheid aankondigde, zijn er traantjes gevloeid. Het is een bladzijde die wordt omgeslagen. Dries heeft me vaak doen winnen maar hij heeft me vooral bijgestaan op de momenten dat het niet zo goed ging in mijn leven. Dries is een buitengewone kerel, een uitzonderlijke vader, een trouwe luitenant… Ik vind niet de woorden om uit te drukken hoe ik over hem denk. Onze vriendschap overstijgt de fiets. Ik heb hem beloofd dat hij altijd op mij zal kunnen rekenen.”