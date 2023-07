“Geniet van Tomorrowland, maar film het niet”: politie waarschuwt voor gauwdieven op festivals en tijdens zomersolden

Feestvierders van over de hele wereld overspoelen dit weekend opnieuw De Schorre in Boom. Helaas ook present op Tomorrowland: professionele bendes die het op je gsm of juwelen hebben gemunt. Al zijn gauwdieven tijdens de zomersolden net zo goed actief op de Meir. Het team gauwdiefstallen van de Antwerpse politie waarschuwt dan ook om extra alert te zijn voor mensen met minder goede bedoelingen. “We zoeken niet naar dieven, maar kijken naar menselijk gedrag.”

“De teller staat momenteel op 540 vaststellingen heterdaad, maar toch krijg ik nog elke keer een rush als ik een gauwdiefstal vaststel. De radar staat altijd aan. Als ons team buitenstapt voor een broodje, gebeurt het dat we terugkomen met een dief.”

Aan het woord is Sven (46), de ancien binnen het team gauwdiefstallen van de Antwerpse politie. Onder leiding van adjunct-diensthoofd Wim (52) werkt Sven met zijn vier collega’s op het fenomeen. “We focussen op de rondtrekkende dadergroeperingen die sinds de val van Berlijnse Muur actief zijn binnen Europa”, legt Sven uit. “Toen stak het fenomeen voor het eerst de kop op, met bendes die bepaalde rockgroepen volgden en telkens tijdens een nieuw concert toesloegen. In 2010 merkten we voor het eerst dergelijke feiten op tijdens Laundry Day in Antwerpen. Daar konden we, ook al hadden we er nog weinig ervaring mee, heel snel een professionele bende op heterdaad vatten.”

“De as van het kwaad”

“Wat betreft de gauwdieven op straat zien we twee soorten. Enerzijds zijn er bendes die zich constant verplaatsen. Het gebeurt geregeld dat ze ’s morgens neerstrijken in Brussel om eerst in het centrum en daarna op de luchthaven feiten te plegen, vervolgens in Mechelen en Antwerpen toeslaan en tegen ’s avonds naar Nederland trekken”, zegt Sven.

“Die bendes zijn zeer moeilijk op heterdaad te betrappen, waardoor het belangrijk is om zo veel mogelijk informatie te verzamelen. Anderzijds zijn er de verdachten die zich een tijd vestigen in een grootstad en meerdere feiten op één dag plegen. Dat maakt het voor ons natuurlijk iets gemakkelijker.”

Wat betreft Antwerpen slaan de dieven het vaakst toe op wat het team al lachend “de as van het kwaad” noemt. “Een mooiere omschrijving is de Via Sinjoor, de as tussen het Centraal Station en de Grote Markt dus”, lacht Sven. “Daar is natuurlijk heel veel passage.”

Wees dus op je hoede tijdens het jagen op koopjes. Dat geldt voor iedereen. “Hét archetype gauwdief bestaat niet. De jongste was 7, de oudste was 77. Een man die heel slecht ter been was en met een stok liep”, herinnert Sven zich. “Hij stapte op een bus, deed alsof hij fout zat en stapte achteraan opnieuw uit. In die korte tijd had de man twee portemonnees gestolen.”

Shopping queens

Hoe weet de politie dan wie slechte bedoelingen heeft en wie niet? “Het team zoekt niet naar dieven, maar kijkt naar menselijk gedrag”, zegt Wim met een boutade. “Neem nu het Centraal Station”, vult Sven aan. “Daar neem je een trein of je belandt er als toerist. We hebben dan ook een van de mooiste stations ter wereld. Een gauwdief heeft geen goeie reden om er te zijn en dat valt op.”

Hetzelfde geldt op de Meir. “Dieven kijken niet naar de spullen in de rekken, maar naar de handtassen van de shoppers. Ze gebruiken wel vaak de kleding in de rekken om hun feiten af te schermen. Dat zijn de zogenaamde shopping queens, heel vaak Bulgaarse meisjes die gsm’s of geld stelen uit handtassen. We zien dat die geldstromen ook altijd naar hun thuislanden gaan.”

De politie waarschuwt ook nog voor de dansende dieven. “Die duiken altijd opnieuw op als het goed weer is”, weet Sven. “We zien dat fenomeen vooral vaak in Antwerpen, Parijs en Barcelona. De dieven hebben het gemunt op dure horloges. Ze vragen iets en willen hun latere slachtoffer dan bedanken met een ‘Braziliaanse handdruk’. Ze geven een hand met links in plaats van rechts omdat iedereen zijn horloge links draagt. Zo hebben ze de hand met het horloge vast, met een draaiende beweging halen ze die er vervolgens af.”

Tomorrowland

Het team gauwdiefstallen deelt de opgebouwde knowhow niet alleen binnen het korps, maar ook met andere politiezones en zelfs internationaal. Zo was Sven via een internationaal project van Europol vorig jaar actief op de Oktoberfeesten in München.

“Een speciale ervaring, want zo’n Duits volksevenement kun je met weinig vergelijken”, zegt Sven, die zich de eerste dagen dan ook moest aanpassen. “Ik kreeg enkele personen in het vizier die zich verdacht gedroegen en ik werd getriggerd door hun lichaamstaal… maar uiteindelijk bleek het om onschuldige Italianen te gaan. Blijkt dat die zich allemaal heel expressief gedroegen”, kan hij er wel om lachen.

Waar de Italianen op de Oktoberfeesten vooral aanwezig waren om bier te drinken, blijken de kaarten op een megafestival als Tomorrowland toch anders te liggen. Daar is het voltallige team gauwdiefstallen uiteraard ook aanwezig, samen met andere politiezones uit onder meer Brussel en Oostende, als deel van de volledige ordedienst onder leiding van de lokale politie Rupel.

“De mythe wil dat de beste gauwdieven uit Italië komen”, zegt Sven. “Sommigen gebruiken ook pepperspray. Niet om te stelen, maar om te ontkomen. Dat konden we ter plaatse helaas zelf vaststellen. Samen met collega’s uit Brussel kwamen we tussen na een diefstal, maar we hadden een vierde verdachte niet gezien. Die heeft met pepperspray gespoten, met een grote chaos als gevolg. Veertig mensen hadden toen verzorging nodig.”

Prijslijst

De Italianen zijn natuurlijk niet alleen, op Tomorrowland en andere festivals zijn ook Roemeense en Zuid-Amerikaanse bendes actief. Hun grootste doelwit: smartphones. “Een van de grootste tips die we kunnen geven aan de mensen: geniet van het festival, maar film het niet. Ik ken het verschil niet tussen een iPhone 10 of 14, maar die dieven hebben letterlijk een prijslijst bij en weten perfect hoeveel welke gsm waard is”, zegt Wim.

In het helingscircuit – gemiddeld is een gestolen iPhone 300 euro waard – verdwijnen de gsm’s via Spanje naar Zuid-Amerika of naar Noord-Afrika, ofwel via Roemenië naar Azië. “Een lucratieve handel”, weet Wim. “Zo was er een bende die op de stierenrennen van Pamplona op een avond 98 gsm’s gestolen had, in het circuit kregen ze daar 7.800 euro voor.”

Nog opmerkelijk op Tomorrowland: de halskettingdiefstallen. “Veel mensen lopen rond met dure gouden kettingen. Ik weet niet waarom, maar het zou helpen als die trend zich dit jaar niet zou doorzetten”, zegt Wim nog.

De politie wil tot slot nog alle feestvierders op het hart drukken om altijd aangifte te doen van diefstal. “Zelfs de security op het terrein van Tomorrowland is gesensibiliseerd. Hoe meer informatie we krijgen, hoe beter”, zegt Wim. “Die aangiftes zijn ook enorm belangrijk voor een latere straf. Op een gewone diefstal staat maximaal drie jaar straf. Als uit verder onderzoek blijkt dat er sprake is van een bende, gaat die straf al naar vijf jaar.”

Vijf tips tegen gauwdiefstallen Vermijd al te drukke plaatsen of mensenmassa’s. Laat spullen die je niet nodig hebt thuis. Sluit je handtas af en draag die aan de voorkant van je lichaam. Als je een terrasje doet: zet de tas of rugzak altijd in het zicht en maak die eventueel vast aan de poot van je stoel. Doe je portemonnee discreet open als je ergens betaalt.