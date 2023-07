Ronaldo deelt opnieuw steekjes uit en ziet veel spelers zijn voorbeeld volgen: “Waar Cristiano ook heen gaat, hij zorgt voor meer interesse”

Cristiano Ronaldo is nooit vies van een aantal gedurfde uitspraken. Nadat zijn Al-Nassr maandag een oefenmatch tegen het Spaanse Celta de Vigo met forfaitcijfers verloor, deelde hij zijn onbevangen visie over de voetballerij.

Eén seizoen heeft de Portugese superster nu achter de rug in Saudi-Arabië, nadat hij niet onbesproken vertrok bij Manchester United. Op een eerste landstitel moet Ronaldo nog wachten, want met Al-Nassr eindigde hij tweede achter Al-Ittihad, de club waar onder meer Karim Benzema en Virton-eigenaar N’Golo Kanté hun geluk zullen beproeven.

Het feit dat spelers van hun kaliber eveneens naar het Midden-Oosten trokken, is niet verwonderlijk voor Ronaldo. “Ik werd bekritiseerd omdat ik naar Saudi-Arabië trok, maar wat gebeurde er nadien? Ik zette de toon want nu doen haast alle spelers hetzelfde. Toen ik bij Juventus arriveerde, was de Serie A dood en nadat ik getekend had, leefde de competitie weer op. Waar Cristiano ook heen gaat, hij genereert meer interesse”, was de wereldvedette duidelijk. “Binnen een jaar zullen er meer en meer topspelers naar Saudi-Arabië trekken. Deze competitie zal dan ook het niveau van de Turkse en Nederlandse liga overstijgen. Maar de Saudische competitie is op dit moment al beter dan de Amerikaanse MLS”, deelde de Portugees ook een steekje uit naar allicht Lionel Messi die nu het mooie weer zal proberen te maken bij Inter Miami.

Het Europese voetbal heeft veel aan kwaliteit moeten inboeten Cristiano Ronaldo, Al-Nassr

Of we Ronaldo ooit nog in Europa zullen zien in de (nabije) toekomst? Daarover laat de Portugees geen twijfel meer bestaan. “Ik zal met 100% zekerheid niet terugkeren naar Europa. Die deur is volledig dicht. Ik ben 38 jaar oud. Bovendien heeft het Europese voetbal veel aan kwaliteit moeten inboeten. Alleen de Engelse Premier League blijft nog overeind, daar ligt men een grote stap voor op de andere topcompetities.”

Tot dusver is Ronaldo tot 14 goals en twee assists gekomen na 16 competitieduels in Saudi-Arabië. Afwachten wat het komende seizoen zal brengen.