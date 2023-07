VIDEO. Gelijkenissen met de titelviering van Antwerp? Carlos Alcaraz laat Wimbledon-trofee pardoes uit handen glippen op tv

Zondagavond werd misschien wel dé wissel van de wacht/macht in het tennis neergezet toen Carlos Alcaraz (ATP 1) op amper 20-jarige leeftijd de hegemonie van Novak Djokovic doorbrak op het Londense gras. Toen het Amerikaanse CNN hem opbelde, wilde hij zijn trofee op antenne showen maar dat liep niet van een leien dakje. Het deed ons meteen denken aan de titelviering van Antwerp, waar de trofee ook geen lang leven beschoren was. Gelukkig voor Alcaraz kon hij het bovenste gedeelte er wel gewoon weer op plaatsen, dat was bij de JPL-trofee net iets anders.