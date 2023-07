LIVE. Korte tijdrit in Alpen kan tussen Pogacar en Vingegaard grotere schade aanbrengen

De bergtijdrit van dinsdag is een ontzettend belangrijke afspraak. Sommigen beweren zelfs dat die enige chrono van 22,4 kilometer in de Haute-Savoie allesbepalend kan zijn voor het eindresultaat. Eén zaak is duidelijk: met Combloux van dinsdag, Courchevel van woensdag en Le Markstein Fellering van zaterdag resten er nog slechts drie veldslagen in het Grote Duel tussen Tadej Pogacar en leider Jonas Vingegaard. Volg rit 16 hier live op de voet.