Nieuw-Zeelandse vrouwen passen voor volgende editie van Hockey Pro League, VS neemt plaats in

Nieuw-Zeeland neemt volgend seizoen niet deel aan de FIH Pro League voor vrouwenteams. Dat bevestigt de internationale hockeyfederatie maandag. De Verenigde Staten nemen de vrijgekomen plaats in de landencompetitie in.

De CEO van Hockey New Zealand verwijst voor de afzegging naar de hoge reiskosten en het drukke schema, wat de kwalificatie voor de Olympische Spelen in Parijs in het gedrang kan brengen. Na 2024 willen de Black Sticks wel opnieuw toetreden tot de Pro League, wat alleen kan als ze de FIH Hockey Nations Cup winnen.

Afgelopen seizoen eindigde Nieuw-Zeeland als voorlaatste, voor de VS. De Amerikanen zouden normaal degraderen maar behouden nu hun plaats. Nederland won de competitie, de Red Panthers eindigden na zestien wedstrijden als vierde (op negen landen).

In de mannencompetitie eindigde Nieuw-Zeeland als laatste.