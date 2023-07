“Vol voor de titel gaan nu die groene gast eruit ligt?” Lachende Dimitri Van den Bergh kan steun van “old-fashioned” oma ten zeerste appreciëren

Na de kwalificatie voor de tweede ronde, waarin Van den Bergh het zal opnemen tegen de Welshman Jonny Clayton, kon er al eens een lach vanaf bij de Antwerpenaar. En daar heeft hij verschillende, goede redenen voor. Niet alleen liet hij een gemiddelde optekenen van boven de 100 (101.24) en gooide hij zeven 180’s in zijn openingsronde. In totaal heeft hij van zijn laatste 15 matchen op het World Matchplay er ook al 13 (!) winnend afgesloten. “Er rust een engeltje op mijn schouder”, liet hij in het post-match interview verstaan.

Nu titelkandidaat, en Dimitri’s zwarte beest, Michael van Gerwen reeds uit het toernooi geknikkerd werd, liggen er misschien wel meer mogelijkheden voor Van den Bergh om zijn succes van 2020 nog eens over te doen. Toen de interviewer vroeg wat diens vroege exit voor hem betekende, volgde er een schaterlach. “Iedereen in België weet het intussen: het maakt niet uit hoe goed ik tegen hem speel, hij zal toch altijd aan het langste eind trekken”, kon Van den Bergh zijn slechte resultaten enigszings weglachen.

Volgens zijn oma kan er alvast niets meer mislopen om opnieuw eindwinnaar te worden. “Ze sms’te me gisteren: ‘nu die groene gast (verwijzend naar de groene outfit waarin Van Gerwen speelt, red.) uit het toernooi ligt, kan jij toch vol voor de titel gaan?’. Een berichtje dat Van den Bergh andermaal deed glimlachen. “Ik houd ervan hoe grappig en old-fashioned je bent, maar vergeet niet alle anderen. Zij zijn ook sterk”, vertelde ik haar. “Maar misschien wil ik later ook wel zijn zoals zij. Gewoon old-fashioned denken aan wat jezelf kan verwezenlijken.”