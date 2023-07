Bom uit Tweede Wereldoorlog onschadelijk gemaakt in Hamburg

In de Duitse havenstad Hamburg is een bom uit de Tweede Wereldoorlog onschadelijk gemaakt. Hiervoor werden vijfduizend inwoners geëvacueerd, aldus de politie dinsdagochtend vroeg.

De bom werd aangetroffen in het Schanzenviertel-district, ten noordwesten van het centrum. Het explosief, dat door de Britse luchtmacht in 1940 werd gedropt, werd gevonden tijdens werkzaamheden dichtbij het Sternschanze-station. Dinsdagochtend was het district, vooral geliefd onder toeristen voor de vele winkels, opnieuw veilig.

Er waren twee gedeeltelijke ontploffingen nodig om de bom onschadelijk te maken. Volgens de brandweer werden vijfduizend mensen in een straal van driehonderd meter rond de site geëvacueerd.

Het gaat om de tweede bom uit de Tweede Wereldoorlog die in twee weken tijd in de Noord-Duitse stad werd gevonden. Eerder dook ook al een Brits exemplaar op tijdens graafwerken in Wilhemsburg, in het zuiden van de stad.