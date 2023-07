Israël zet zich schrap voor protesten op dag dat president Herzog Biden ontmoet

In Israël worden dinsdag/vandaag grote protesten verwacht, op de dag dat president Isaac Herzog in Washington zijn Amerikaanse evenknie Joe Biden zal ontmoeten. De ontmoeting vindt plaats tegen een achtergrond van spanningen met de regering van premier Benjamin Netanyahu en het toegenomen geweld tussen Israëli’s en Palestijnen.

Herzog, die slechts een protocollaire rol vervult, zal de twee kamers van het Amerikaanse Congres toespreken tijdens zijn bezoek dinsdag en woensdag.

Maandagavond stuurde het Witte Huis ook nog een uitnodiging voor een ontmoeting naar de Israëlische premier Benjamin Netanyahu. Dat bezoek zal in het najaar plaatsvinden. Het wordt de eerste ontmoeting tussen de leiders sinds Netanyahu eind vorig jaar weer aan de macht kwam voor zijn zesde termijn als premier. Toch is Biden al maanden terughoudend om hem uit te nodigen vanwege de controversiële acties van Netanyahu’s extreemrechtse en religieus conservatieve regering.

Voor dinsdag heeft de protestbeweging in Israël een nieuwe ‘Dag van Verzet’ aangekondigd tegen de geplande justitiehervorming. In verschillende steden zullen opnieuw acties worden gehouden. De beweging riep de VS op om in te grijpen en ervoor te zorgen dat de regering haar plannen niet uitvoert.

Critici vinden dat de plannen een beperking inhouden van de gerechtelijke macht ten voordele van de politieke macht, waardoor de scheiding der machten en het democratisch karakter van de staat verloren gaan. De regering-Netanyahu zegt dan weer dat de hervorming als doel heeft om een beter machtsevenwicht te garanderen. Ze vindt namelijk dat rechters een ongepaste invloed hebben op politieke beslissingen.