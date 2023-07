Brusselse regering verplicht supermarkten om onverkocht voedsel te doneren

De supermarkten in Brussel zullen binnenkort verplicht hun onverkochte voeding moeten doneren aan de voedselhulp. Dat heeft de Brusselse regering beslist, meldt Brussels minister van Welzijn Alain Maron.

Veel Brusselse supermarkten doneren nu al onverkocht voedsel aan hulpverenigingen. Vanaf 2024 wordt het echter verplicht voor alle supermarkten met een oppervlakte van meer dan 1.000 m². In de hoofdstad doen 70.000 mensen een beroep op voedselhulp, zegt Maron, en dan is het “onaanvaardbaar dat we nog altijd tonnen eetbaar voedsel weggooien”.

Het gaat om alle voedingsmiddelen die op één dag voor de houdbaarheidsdatum niet verkocht zijn. De supermarkten zullen een overeenkomst moeten sluiten met een organisatie actief in de voedselhulp. Na de goede doelen krijgen ook bedrijven die onverkocht voedsel hergebruiken of doorverkopen aan particulieren toegang tot de onverkochte voedingsmiddelen, om zo voedselverspilling maximaal tegen te gaan.