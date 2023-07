In de buurt van het Brusselse Zuidstation hebben jongeren een politiewagen zwaar aangepakt. Het is het derde incident gericht op de politie van de zone Brussel-Zuid die onder meer in de quartiers chauds van Anderlecht en Sint-Gillis opereert. Volgens korpschef Jurgen De Landsheer is het politiegeweld onder meer een reactie op de aanpak van drugsdealers op straat.