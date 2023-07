Klimaatverandering is “bedreiging voor mensheid”, zegt klimaatgezant Kerry in Peking

“Zoals u weet is het klimaat een mondiaal probleem, geen bilateraal probleem. Het is een bedreiging voor de mensheid”, zei Kerry tegen zijn gesprekspartner. China en de Verenigde Staten, ’s werelds twee grootste vervuilers, proberen opnieuw voorzichtig de relaties te verbeteren na maanden van spanningen.

Zo was de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Antony Blinken vorige maand nog in Peking en is de minister van Financiën Janet Yellen eerder deze maand in het land geweest voor gesprekken.

Kerry had maandag al een vier uur durende ontmoeting met zijn ambtgenoot Xie Zhenhu. Er werden weinig details vrijgegeven over de inhoud van het gesprek.

China: “Steun van bevolking beide landen nodig”

De Amerikaan blijft tot woensdag in Peking. Zijn reis, de derde naar China sinds zijn aantreden in 2021, komt op een moment dat de gevolgen van de klimaatverandering over de hele wereld voelbaar zijn, met hittegolven in vele delen van de wereld.

“De samenwerking tussen China en de Verenigde Staten op het gebied van klimaatverandering vordert en daarom hebben we de gezamenlijke steun van de bevolking van beide landen nodig. De Chinees-Amerikaanse betrekkingen moeten gezond, stabiel en duurzaam zijn”, verklaarde Wang.

De Amerikaanse regering denkt dat klimaatverandering een van de domeinen is waarop de twee grootmachten kunnen samenwerken. China schortte de klimaatbesprekingen afgelopen zomer echter op wegens spanningen met de VS over Taiwan.