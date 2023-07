Meer dan tweehonderd migranten bevrijd uit vrachtwagen in Mexico

De Mexicaanse autoriteiten hebben meer dan tweehonderd migranten aangetroffen in een achtergelaten vrachtwagen in de zuidoostelijke staat Veracruz.

Het gaat om 206 migranten uit Guatemala en Honduras, onder wie 20 niet-begeleide minderjarigen.

De autoriteiten vermoeden dat ze onderweg waren naar de VS. Ze werden gevonden in een verlaten vrachtwagen in de buurt van de stad José Cardel, zo’n 280 kilometer ten oosten van Mexico-Stad. De oplegger van de vrachtwagen was aangepast om de inhoud te verbergen voor röntgenscans en was voorzien van een metalen structuur om meer ruimte te creëren door een tussenverdieping toe te voegen.

De slachtoffers waren gedehydrateerd en gedrogeerd, klinkt het nog. De autoriteiten gaan ervan uit dat de bestuurder gevlucht is.

2 miljoen pogingen in een jaar

Een dag eerder waren ook al honderden migranten aangetroffen in twee vrachtwagens. Zo zijn volgens de Mexicaanse autoriteiten in een paar dagen tijd in totaal ruim 500 migranten onderschept in de staat Veracruz.

Duizenden migranten die armoede, geweld en een politieke crisis ontvluchten, proberen via Mexico de VS te bereiken. De Amerikaanse grensbewakingsdienst registreerde tussen oktober 2021 en oktober 2022 meer dan 2 miljoen pogingen om de grens met de VS over te steken.

Er zijn ook steeds meer migranten uit Venezuela, Haïti en Cuba.