‘Welkom’ terug: Kylian Mbappé meldt zich ondanks onzekere toekomst bij PSG op eerste training

Bij voetbalclub PSG heeft Kylian Mbappé zich aangemeld voor het nieuwe voetbalseizoen. De toekomst van de Franse superster in Parijs is wel nog hoogst onzeker. Hij heeft er nog een contract tot 2024, maar wil dat niet verlengen, waardoor PSG hem komende zomer transfervrij dreigt kwijt te spelen.

“Kylian kan niet gratis vertrekken”, die duidelijke boodschap deelde PSG-voorzitter Nasser Al-Khelaïfi begin deze maand mee tijdens de persvoorstelling van hoofdcoach Luis Enrique. Al-Khelaïfi stelde Mbappé voor een keuze: bijtekenen of vertrekken. De Franse spits kreeg van de voorzitter tot het eind van deze maand om een beslissing te maken.

De afgelopen week maakte de Parijse spelersgroep kennis met kersvers trainer Luis Enrique. Ook Neymar, die in maart geopereerd werd aan zijn enkel, staat terug op het trainingsveld. Verdediger Presnel Kimpembe is voorlopig de enige speler in de ziekenboeg. Hij staat nog tot in de herfst aan de zijlijn met een achillespeesblessure.

Tournee in Japan

Naast Mbappé keerden ook de andere internationals die in juni nog interlands afwerkten terug uit vakantie. Doelman Keylor Navas en recente aanwinsten Milan Skriniar en Marco Asensio worden morgen/dinsdag op het trainingsveld verwacht. Andere aanwinsten Manuel Ugarte, Lee Kang-In en Lucas Hernandez trainden al met de groep mee.

PSG vertrekt binnenkort op tournee in Japan (22 juli tot 2 augustus). Daar staat onder meer een oefenwedstrijd tegen het Al-Nassr (25 juli) van Cristiano Ronaldo te wachten. Op 13 augustus krijgt het FC Lorient over de vloer op de openingsspeeldag van de Ligue 1.