Klein gebrek bij de autokeuring? Herkeuring kan straks ook bij erkend garagist

De Vlaamse regering heeft het voorontwerp van decreet over herkeuringen van voertuigen door erkende garagisten principieel goedgekeurd. Dat meldt minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters (Open Vld). Ze legde deze maatregel op tafel omdat de keuringscentra er zelf onvoldoende in slagen om de knelpunten aan te pakken en er nood is aan bijkomende capaciteit.

“De essentie is en blijft: mensen moeten hun wagen snel en op een klantvriendelijke manier kunnen laten keuren en dat is op dit moment onvoldoende het geval. Met deze eerste goedkeuring effen ik het pad richting een herkeuring bij erkende garagisten”, stelt Peeters. Ze benadrukt dat de maatregel geen verwijt is “naar de mensen die zijn tewerkgesteld in de keuringscentra en dag na dag hun uiterste best doen”.

Met het ontwerpdecreet wordt het traject opgestart om bijkomende capaciteit te generen door bepaalde herkeuringen – zoals gebreken aan lichten, banden of ruiten – bij te erkennen herstellers (garagist, glasbreukhersteller, bandencentrale...) te laten plaatsvinden. Het aantal herkeuringen is met 10,5 procent gestegen tegenover 2019, 2022 telde 770.000 herkeuringen.

“Er wordt gemikt op zo’n 300.000 herkeuringen die verschoven kunnen worden van een keuringsstation naar een erkende hersteller. De top drie van afkeuringen is lichten, banden en uitstoot, drie zaken waarvoor ook erkende garagisten ingeschakeld kunnen worden. Hierdoor zorgen we niet alleen voor het verminderen van de druk op de keuringsinstellingen maar ontzorgen we vooral de burger die voor bepaalde eenvoudige gebreken niet langer opnieuw naar het keuringsstation moet gaan”, aldus minister Peeters.

Ze maakt nu werk van een uitvoeringsbesluit met de verdere concrete invulling – de gebreken die in aanmerking komen, de erkenningsvoorwaarden en de concrete invulling van het toezicht. In het najaar wil ze de Vlaamse regering een voorstel van een concept voor een volledige hervorming voorleggen.

Objectiviteit

Sectororganisatie GOCA Vlaanderen betreurt dat minister Peeters op dit initiatief overgaat, alvorens de voorgestelde optimalisaties uit het bestaande actieplan uit te voeren. Zo haalt de organisatie als voorbeeld het verder schrappen van nutteloze herkeuringen aan. “De drijfveer van de sector is en blijft alvast om in alle objectiviteit en onafhankelijkheid bij te dragen aan meer verkeersveiligheid, een gezond milieu en de bescherming van de consument. Het is jammer dat de minister de resultaten van de engagementen uit het Actieplan niet wenst af te wachten”, reageert bestuurder Raph Verbruggen.