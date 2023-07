Drie nieuwe trainers en wat beslist spits? Limburgse voetbalclubs hervatten trainingen

Met vier waren ze, de Limburgse clubs uit de nationale voetbalreeksen die maandag aan hun voorbereiding op het nieuwe seizoen begonnen. Bij THES, Belisia en KVK Wellen stond een nieuwe coach voor de groep, terwijl het bij Eksel afwachten is wat spits Bertrands over zijn toekomst beslist.

THES

THES trainde eind juni al drie keer met het oog op de oefenwedstrijd tegen STVV, maar daarna volgden twee weken vakantie. “De spelers kregen een loopschema om met een zekere fysieke paraatheid aan deel twee te beginnen”, zegt trainer Maxime Annys. “Ze moesten hun gegevens synchroniseren zodat we zicht kregen op wat ze hadden gedaan.” Maandag koos Annys vooral voor veel loopwerk met de bal. “We willen in de eerste plaats weer wat balgevoel creëren, dinsdag trainen we scherper met het oog op de match tegen Patro.”

Nieuwkomers Herbots, Jorissen, Keulen, Mehanovic, Symons en Truyers trainden net als Jeunen en M. Vermijl (die uit blessure komen) probleemloos mee. Spruyt had last van zijn kuit en volgde een alternatief programma. Coeckelbergs heeft nog te veel last van zijn voet, jonkie De Wit haakte ziek af.

THES speelt woensdag een oefenwedstrijd tegen Patro (19.00 uur), vrijdag vertrekt de kern voor een driedaagse stage naar Blankenberge.

© Raymond Lemmens

BELISIA

Belisia (tweede afdeling) hervatte de training onder leiding van Mirko Licata, de opvolger van Jan Schoefs. Hij wordt geassisteerd door Bart Thierie, die met hem overkwam van Hades. Het trainersduo verwelkomde zes nieuwkomers: Wilms, Aka Etien, Visser, Roland, Konneh en Maus, die recent werd weggehaald bij Sporting Hasselt. Er wordt nog volop gezocht naar een spits, want door het vertrek van Martin-Suarez, Allegria en Bambi (heeft nog geen club gevonden) is de spoeling voorin erg dun. Zij zijn drie van de tien uitgaande transfers. Volgend weekend speelt Belisia zijn eerste oefenmatch tegen Schoonbeek, de nieuwe club van Paulus en Wagemans.

KFC EKSEL

KFC Eksel, één van de nieuwkomers in derde afdeling, hervatte de trainingen in het Sparrenstadion. Coach Bjorn Janssen moest het nog stellen zonder vakantiegangers Marijn en Karel Bertrands, Thomas Franssen, Yannick Goven en Max Ulenaers. Tibo Pollaris (revalidatie enkel) ontbrak ook nog. “Véél lopen op een rustig tempo. Pas in een volgende fase leggen we er stevig de pees op”, vertelt Janssen over de eerste trainingsdagen. Eksel hield zich naar traditie rustig op de transfermarkt. Maar mogelijk moet het toch nog op zoek naar een spits. “Testers moet je voorlopig bij ons niet komen zoeken. Al zijn we misschien verplicht de markt te verkennen als Karel Bertrands stopt. Onze spits twijfelt over zijn voetbaltoekomst. Zonder of met Karel is een groot verschil”, besluit Janssen.

© Dick Demey

KVK WELLEN

Na twee lichte introtrainingen en een teambuildingsweekend met quiz, padeltoernooi en waterspelletjes is Wellen definitief met het echte werk begonnen. Na het Maxime Annys-tijdperk tekenden achttien spelers en twee doelmannen present onder toeziend oog van nieuwe T1 Wim Hayen. Aanwinst Yigit Golpek (privéverplichtingen in Turkije) en de jonkies Ralph Bijloos en Siemen Van Der Lint (beiden vakantie) ontbraken. De kern telt momenteel geen geblesseerden. Jeroen Vanderheiden, die vorig seizoen lang out was met een handbreuk, is volledig fit en pikte meteen aan. Op zaterdag 26 juli tegen Torpedo staat de eerste oefenwedstrijd gepland.