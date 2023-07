Tadej in het voordeel? Zo verliepen vorige tijdritconfrontaties tussen Pogacar en Vingegaard

De bergtijdrit van dinsdag is een ontzettend belangrijke afspraak. Sommigen beweren zelfs dat die enige chrono van 22,4 kilometer in de Haute-Savoie allesbepalend kan zijn voor het eindresultaat. Maar hoe verging het Tadej Pogacar en Jonas Vingegaard in hun vorige tijdritconfrontaties?

2018: Proloog Vredeskoers voor Beloften

Afstand: 2 km

Hoogtemeters: 4

Pogacar: 14de

Vingegaard: 69ste

De eerste tijdrit-confrontatie tussen Pogacar en Vingegaard gaat terug naar de Vredeskoers van 2018. In een Tsjechische Krnov reden ze als belofte een proloog van… twee kilometer. Geen van beide viel echt op. Pogacar, voor het Ljubljana Gusto Xaurum-team, finishte als veertiende. Vingegaard (Team ColoQuick) strandde op plaats negenenzestig. Winnaar van de dag was Rasmus Tiller, op dit moment ook aan de slag in de Tour voor Team Uno-X.

Pogacar haalde dat jaar wel de eindzege binnen in de Vredeskoers, Vingegaard eindigde vijfde.

2019: Openingstijdrit Ronde van het Baskenland

Afstand: 11,3 km

Hoogtemeters: 269

Pogacar: 18de

Vingegaard: 43ste

In 2019 zijn Pogacar en Vingegaard allebei neoprof bij respectievelijk UAE Emirates en Jumbo-Visma. In een tijdrit van 11.3 kilometer in Zumarraga komen ze allebei niet in het stuk voor. Pogacar eindigt achttiende op drieënveertig seconden van ritwinnaar Maximilian Schachmann. Vingegaard moet nog tweeëntwintig seconden meer toegeven op de Duitser en eindigt drieënveertigste.

In het eindklassement van het Baskenland eindigt Pogacar dat jaar wel meteen zesde. Vingegaard volgt een eind verder op plaats tweeëndertig.

Vingegaard tijdens de Ronde van het Baskenland 2019. — © Getty Images

2021: 2de etappe UAE Tour

Afstand: 13 km

Hoogtemeters: 94

Pogacar: 4de

Vingegaard: 13de

Op een biljartvlak parcours eindigt Pogacar – die het jaar voordien voor het eerst de Tour de France heeft gewonnen – op een vierde plaats. De renners die hem voorafgaan zijn allemaal ‘powerhouses’: Filippo Ganna, Stefan Bisegger en Mikkel Bjerg staan op één, twee en drie. Vingegaard is negentien seconden trager dan Pogacar op plaats dertien.

2021: Etappe 1 Ronde van het Baskenland

Afstand: 13,9 km

Hoogtemeters: 318

Pogacar: 5de

Vingegaard: 3de

Voor het eerst doet Vingegaard in een tijdrit beter dan Pogacar. Het 13.9 km lange parcours heeft een heel klein beetje reliëf: een colletje van derde categorie helemaal aan het begin: 2.3 kilometer aan 6.9 procent. Ook de laatste vijfhonderd meter lopen steil omhoog.

De tijdrit is een triomf voor de hele Jumbo-Vismaploeg: winst voor Primoz Roglic, ploegmaats Vingegaard en Tobias Foss eindigen derde en vierde.

Pogacar is pas vijfde en opvallend: hij is zesentwintig seconden trager dan ploegmaat Brandon McNulty die tweede finisht.

Pogacar tijdens de openingstijdrit van de Ronde van het Baskenland 2021. — © Getty Images

2021: Etappe 5 Tour de France

Afstand: 27,2 km

Hoogtemeters: 356

Pogacar: 1ste

Vingegaard: 3de

Een tijdrit die in afstand vergelijkbaar is met die van vandaag, maar dan wel met heel weinig reliëf onderweg. Tussen Changé en Laval liggen maar twee hele kleine ‘puistjes’ op het parcours. Toch eindigen Pogacar en Vingegaard één en drie met tussen hen in alleen Stefan Küng. Pogacar deelt wel een stevige tik uit: Vingegaard moet zevenentwintig seconden toegeven.

2021: Etappe 20 Tour de France

Afstand: 30,8 km

Hoogtemeters: 248

Pogacar: 8ste

Vingegaard: 3de

In een vlakke ‘wijn-rit’ tussen Libourne en Saint-Emilion – vooraf aangekondigd als generale competitie voor de Spelen van Tokio – is Wout van Aert oppermachtig. Pogacar heeft zijn eindzege in de Tour al op zak en dringt niet aan. Vingegaard finisht op een dikke halve minuut van ploegmaat Van Aert op plaats drie.

In de Tour van 2021 finisht Vingegaard in de tijdrit naar Saint-Emilion op een dikke halve minuut van ploegmaat Van Aert op plaats drie. — © Getty Images

2022: Etappe 1 Tirreno-Adriatico

Afstand: 13,9 km

Hoogtemeters: 4

Pogacar: 3de

Vingegaard: 27ste

De traditionele vlakke tijdrit in Lido di Camaiaore. Winst is voor thuisrijder Filippo Ganna, voor Remco Evenepoel. Pogacar eindigt als derde. Voor Vingegaard is deze tijdrit een negatieve uitschieter: hij moet drieënvijftig seconden toegeven op Ganna en vijfendertig op Pogacar.

2022: Etappe 1 Tour de France

Afstand: 13,2 km

Hoogtemeters: 21

Pogacar: 3de

Vingegaard: 7de

Yves Lampaert treedt als farmers son from Belgium de legende in. In de regen hangt het resultaat in hoge mate af van de risico-inschatting van de renners: Pogacar schudt op het natte circuit in de bochten af en toe het hoofd – zo traag erdoor – maar op het einde van de rit pakt hij wel acht seconden op Vingegaard.

Pogacar pakt in de regenachtige openingstijdrit van de Tour 2022 acht seconden op Vingegaard. — © Anadolu Agency via Getty Images

2022: Etappe 20 Tour de France

Afstand: 40,7 km

Hoogtemeters: 434

Pogacar: 3de

Vingegaard: 2de

De langste tijdrit waarin Pogacar en Vingegaard al tegen elkaar uitkwamen, met het meeste hoogtemeters ook. Een klinkende zege van Vingegaard op Pogacar: hij is acht seconden sneller dan Pogacar en houdt in de laatste kilometers zelfs nog in zodat ploegmaat Wout van Aert kan winnen.