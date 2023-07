Agenten zoeken massaal in Bokrijkse bossen naar persoon die door parket Leuven wordt gezocht

Genk

In de bossen rond Bokrijk is er maandagavond een grootscheepse zoekactie op poten gezet. Dit op vraag van het parket Leuven die het gerechtelijke dossier in handen hebben. Meer informatie werd er maandagavond niet gegeven. In de bossen werd een donkergroene Mini getakeld. Of die in verband kan worden gebracht met de persoon die wordt gezocht, werd niet bevestigd.

De politie ging bij de buurtbewoners in Boxbergheide ook vragen of ze iemand met Aziatisch uiterlijk hebben gezien.

© ToPa

