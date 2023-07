“Nipte winst voor Vingegaard, valstrik voor Pogacar”: gewezen werelduurrecordhouder Victor Campenaerts voorspelt de tijdrit

Hij was jarenlang dé Belgische tijdritspecialist, was werelduurrecordhouder, stond vier keer op het podium in een tijdrit van een grote ronde en rijdt momenteel de Tour aan de zijde van Jonas Vingegaard en Tadej Pogacar. Als iémand de tijdrijderskwaliteiten van de twee grote Tourpretendenten kan inschatten, dan is het Victor Campenaerts. “Het wordt nipt. Het verschil zal kleiner dan een halve minuut zijn. Maar de winnaar wordt Vingegaard, zowel in de tijdrit als in Parijs.” De vijf cruciale vragen voor de tijdrit.