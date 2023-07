Op naar tweede triomf: Dimitri Van den Bergh wint in eerste ronde op World Matchplay darts

Nadat de eerste vier legs werden gedeeld,, miste Van den Bergh tops voor een 160 uitworp wat werd afgestraft door Smith, die voor de eerste keer door de darts van de 2020 World Matchplay kampioen brak. In de tweede sessie ging het niveau aanzienlijk achteruit. Smith (PDC-17) won leg zes, voor een 4-2 voorsprong, maar even later brak “The DreamMaker” met een 117 uitworp door de darts waarmee hij de bordjes gelijk.

In de volgende zeven spelletjes behielden beide spelers de darts en kwam Van den Bergh op een leg van de overwinning. In leg achttien wierp de 29-jarige Antwerpenaar twee maximum 180 worpen waarna hij met een 56 uitworp, goed voor een 12-darter, zijn plaats voor de volgende ronde veilig stelde.

Van den Bergh deed met een gemiddelde van 101.14 duidelijk beter dan Smith die uitkwam op 90.71. Ook bij het uitwerpen toonde hij zich de beste met 50% tegen 32.1% voor Smith.

Welshmen of Duitser in volgende ronde

In de achtste finale wacht woensdag de winnaar van de wedstrijd tussen de Welshman Jonny Clayton (PDC-7) en de Duitser Gabriel Clemens (PDC-20).

Nadat Michael van Gerwen (PDC-3), de favoriet voor de eindzege, in de eerste ronde met 10-7 werd uitgeschakeld door de Ierse veteraan Brendan Dolan (PDC-27), moest ook Raymond van Barneveld (PDC-30), na een 10-4 nederlaag tegen de Engelsman Ryan Searle (PDC-15) afhaken.

