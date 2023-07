En plots duikt Rik Torfs op in mosselreclame op tv: “Ik doe het voor de kunst”

Een reclamespotje waarin supermarktmedewerkers discussiëren over wanneer je mosselen nu wél of net niet mag eten. En dan verschijnt plots een bekend gezicht in beeld: Rik Torfs. “Om indruk te maken.”

“En net zoals mosselen zijn mensen het meest genietbaar wanneer ze na het kookpunt vanzelf opengaan.”

Aan het woord: Rik Torfs, kerkjurist en voormalig rector van KU Leuven. Niet in een debatprogramma, maar midden tijdens het reclameblok op VTM. En terwijl hij uit beeld wandelt en de kijker van de verrassing bekomt, schuift de mosselaanbieding van de week over het scherm.

“Ze hebben me dat gevraagd, en ik heb ja gezegd”, zegt Torfs. “Het is niet nieuw voor mij: ik heb het vroeger nog gedaan voor bijvoorbeeld Studio Brussel, en ik vond dat eigenlijk wel leuk. Mijn enige bedoeling is indruk maken op mensen zoals u. En dat werkt, want u zou me anders op deze avond nooit hebben gebeld.”

Artistieke prestatie

Hoeveel hij eraan verdient? “Je kan er niet rijk van worden”, zegt Torfs nog altijd schertsend. “Maar ik doe het voor de kunst, niet voor het geld. U schrijft toch ook niet voor de krant om rijk te worden? Wat ik doe is een artistieke prestatie, net zoals u wanneer u dit artikel zult schrijven. In feite zijn wij collega’s.”

Maar hoe kunstig en plezierig ook, we zullen Torfs niet snel weer terug zien in het reclameblok. “Ik hou van eenmalige optredens: een echte artiest doet niet aan seriewerk.”

Voor Albert Heijn, dat het spotje maakte, is de missie geslaagd: mensen doen lachen. “Het is gewon een knipoog, niet meer of niet minder dan dat”, zegt woordvoerster Ann Maes. “Wij geloven stellig dat reclame informerend en amuserend kan zijn. Het maakt deel uit van onze online soapserie De Wereld in hetKleijn, waarbij we ook Simonneke uit Thuis al achter de kassa hebben gezet. Je zal binnenkort nog andere onaangekondigde gasten zien, maar we verklappen nog niet welke.”

En wat Torfs nu eigenlijk bedoelde met dat ene zinnetje, dat al even raadselachtig klinkt als sommige van zijn tweets? “Dat laat ik open aan uw interpretatie. Ik vertrouw op uw goede smaak.” (kba)