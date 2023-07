STVV heeft nieuwe deal met Wolke Janssens

Wolke Janssens gaat zijn achtste contractjaar in op Stayen. — © Dick Demey

Wolke Janssens blijft bij STVV. Maandag bereikten de Kanaries een mondeling akkoord met de polyvalente verdediger, die dinsdag of later deze week zijn nieuwe meerjarige verbintenis tekent.

Zo heeft STVV na Jo Coppens en Matte Smets toch een derde speler van de kern van vorig seizoen een nieuwe overeenkomst aangeboden. Janssens begint zo aan zijn achtste contractjaar op Stayen en moet de concurrentie aangaan met Ananou en Hashioka voor de positie van rechterflankverdediger. Verwacht wordt dat Hashioka later deze zomer nog vertrekt. De Japanner geniet al geruime tijd interesse vanuit Keulen, maar steeds meer clubs winnen informatie over hem in.