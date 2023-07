“Huwelijk van Ariana Grande en Dalton Gomez is voorbij”

Als we de gespecialiseerde Amerikaanse media mogen geloven, is het huwelijk tussen zangeres Ariana Grande (30) en haar echtgenoot Dalton Gomez (27) finaal voorbij. De twee zouden al sinds januari niet meer samen zijn en stevenen af op een echtscheiding.

Afgelopen weekend wakkerde Ariana Grande de geruchten nog aan door zonder trouwring op Wimbledon op te duiken. Daarbij deed ze geen moeite om haar ringloze vinger uit de schijnwerpers te houden. En ook al is het niet de eerste keer dat het sieraad ontbreekt aan haar linkerhand, het is wel de meest opvallende keer: tijdens een evenement dat wereldwijd wordt bekeken.

Volgens de Amerikaanse showbizzwebsite TMZ, dat een directe kennis van het koppel citeert, stevenen Grande en Gomez op een echtscheiding af. Enkele maanden geleden zou er nog een verzoeningspoging geweest zijn tussen de zangeres en de vastgoedmakelaar, maar tevergeefs. De twee zijn ook al sinds december fysiek gescheiden doordat Grande het druk heeft met de opnames van de film Wicked, waarin ze de hoofdrol speelt. Maar volgens TMZ had het koppel voordien al problemen.

Grande en Gomez ontmoetten elkaar in januari 2020, net voor de coronapandemie. In mei 2021 stapte het koppel in het huwelijksbootje. Twee jaar later lijkt het sprookje dus voorbij.