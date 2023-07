Anderlecht heeft met Maxime Dupé (30) zijn nieuwe keeper beet. Een dertiger die transfervrij overkomt van Toulouse: is dat niet opmerkelijk? RSCA noch de goalie mogen de bal misslaan. Wij groeven in het verleden van Dupé en stelden vast dat hij ooit het WKU20 won, een jeugdvriend is van Adrien Trebel en gekneed werd door Fabien Barthez.