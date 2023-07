Van Crombrugge legt medische tests af bij KRC Genk, Gold Cup-winnaar Arteaga keert later deze week terug

Wouter Vrancken verwelkomde maandagnamiddag 26 spelers op de eerste en meteen ook laatste open training van deze week. Iedereen is fit. Gold Cup-winnaar Gerardo Arteaga zet later deze week voet op Genkse bodem.

Enkele honderden fans waren naar de Cegeka Arena afgezakt om een glimp van hun idolen op te vangen. Zelfs enkele kletterende regenbuien konden hen niet deren. Ze zagen hoe Wouter Vrancken zijn spelers anderhalf uur lang passoefeningen, wedstrijdvormen en plezier voorschotelde. Hendrik Van Crombrugge was nog niet van de partij. De doelman, die overkomt van Anderlecht, legde maandag zijn medische testen af.

Dinsdag wordt nog één keer getraind. Daarna vertrekt de Genkse delegatie naar Portugal, waar woensdagavond om 20.30 uur een oefenwedstrijd tegen topclub Sporting CP op het programma staat.

Tot slot wordt vrijdag Gerardo Arteaga opnieuw in Genk verwacht. De linksachter won in de nacht van zondag op maandag met Mexico de Gold Cup (1-0 tegen Panama). Arteaga kwam in de finale niet in actie.