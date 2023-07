Sint-Truiden/Iglesias

Dinsdag wordt mogelijk het Europese hitterecord van 48,8 graden Celsius verbroken op het Italiaanse eiland Sardinië. Ook voor de Truiense Christel Vanderhallen (50) is het puffen en zweten. Zeker toen een bosbrand zondag woningen in haar stad bedreigde. “We zagen de rook vanuit ons huis en er vielen asdeeltjes in de tuin.”