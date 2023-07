Boerenbond en cd&v misnoegd over stikstofmaatregelen Demir: “Een triest dieptepunt”

Volgens Vlaams minister van Landbouw Jo Brouns (cd&v) creëert minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA) rechtsonzekerheid met haar twee ministeriële instructies waarmee ze de vergunningsregels voor de landbouw op eigen houtje aanscherpt. Tegelijkertijd vindt hij het belangrijk om “het hoofd koel te houden”, zei hij maandagavond in een interview aan de VRT.

De Vlaamse regering raakte het vrijdag niet eens over het ontwerp van stikstofdecreet van Demir na verzet van coalitiepartner cd&v. De christendemocraten zijn misnoegd omdat een milieueffectenrapport dat een basis moet bieden voor de versoepelingen voor de boeren die ze dit voorjaar uit de brand konden slepen, nog altijd niet is opgestart.

Op eigen houtje

Demir voert dan maar op eigen houtje verstrengde vergunningsregels in, kondigde ze maandag aan. Via twee ministeriële instructies die aan alle Vlaamse overheden die vergunningen verlenen worden overgemaakt, voert de N-VA-politica een onvergunbaarheidsdrempel van 0,025 procent in voor nieuwe vergunningsaanvragen in de veeteelt. Het gaat om de drempel voor de ammoniakuitstoot die in het stikstofakkoord van maart was opgenomen. De tijdelijke verleningen van vergunningen zonder uitstootverminderen is niet langer mogelijk. Alle bestaande Vlaamse vergunningen die voor het aantreden van Demir aan veeteeltbedrijven met een te hoge impactscore werden gegeven, worden aangepast.

Minister van Landbouw Jo Brouns (cd&v) vindt dat Demir met die laatste maatregel rechtsonzekerheid creëert, omdat ze inbreekt in bestaande vergunningen. “Dat is het omgekeerde van wat we willen”, zegt hij. Tegelijkertijd vindt de minister het belangrijk om het hoofd koel te houden “in functie van de landbouw”, en de afspraken van maart uit te voeren. “We moeten gezamenlijk oversteken.”

Open Vld, de andere Vlaamse coalitiepartner, was vrijdag wel bereid om in te stemmen met het stikstofdecreet. De demarche van Demir was echter niet doorgesproken met de liberalen. “Jo Brouns laat het akkoord van maart los, Zuhal Demir trekt keihard aan de handrem. Zo geraken we er echt niet”, zegt viceminister-president Bart Somers. “Landbouw, industrie en rechtszekerheid zijn nu allen de verliezers. We moeten terug aan tafel, niet in de loopgraven. Als het van ons afhangt morgen al.”

“Boeren als gijzelaars”

Voor Boerenbond is ook niet duidelijk waarom Demir nu plots deze beslissingen neemt. “Dit laat ons alleen maar met de indruk achter dat onze boeren als gijzelaars worden gebruikt in een politieke strijd”, klinkt het in een korte reactie.

“Nadat we nooit betrokken waren bij dit stikstofdecreet, onze 20.000 bezwaren van tafel werden geveegd, aangereikte oplossingen niet gehoord werden, er 3.000 boeren met de tractor naar Brussel reden om hun ongenoegen over het uitblijven van langetermijnperspectief te uiten, hielden we ons toch vast aan een sprankeltje hoop om onze boeren in 2025 enig perspectief te kunnen bieden”, zegt Boerenbond-voorzitter Lode Ceyssens.

Lode Ceyssens — © BELGA

Demir zegt de maatregelen te nemen nadat coalitiepartner cd&v vrijdag weigerde in te stemmen met haar ontwerp van stikstofdecreet dat voortvloeit uit het stikstofakkoord dat de Vlaamse regering in maart had gesloten. Cd&v wil garanties over de timing van een milieueffectenrapport dat een basis moet bieden voor een aantal versoepelingen: soepelere vergunningsregels voor boeren vanaf 2025 en de mogelijkheid om uitstootrechten over te nemen van een ander landbouwbedrijf.

Bij Boerenbond is te horen dat sinds 10 maart, het afsluiten van het akkoord, “vier maanden lang niets gebeurd is en er geen milieueffectenrapport is opgestart”.

Volgens Demir werden er “koppelingen gemaakt die niet afgesproken waren”. Er verder over praten heeft volgens haar geen zin meer. “De citroen is uitgeperst”, klinkt het. Maar ruzie in de regering is er wat haar betreft niet. “Er is duidelijkheid”.

De landbouwersorganisatie zegt dat het de juridische teksten van Demirs instructies nauwgezet onder de loep zal nemen zodra ze die ter beschikking heeft.