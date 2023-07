Tadej Pogacar begint met tien seconden achterstand aan derde Tourweek: “Mijn pols geeft nog altijd geen comfortabel gevoel”

Hoe Pogacar zich exact voelt, dat gaf hij niet prijs in een twaalf minuten durende persconferentie via Zoom. Veel wijzer werd niemand, maar dat was ook niet zijn bedoeling. Hij sprak amper over de lastige tijdrit van dinsdag naar Combloux. Hij gaf terloops aan dat hij die vooraf heeft verkend. Net als de koninginnenrit naar Courchevel van woensdag. “Op papier is dit de zwaarste rit, maar toch denk ik dat het alleen gespeeld wordt op die bijzonder lastige Col de la Loze (top op 2304 meter). Al die bergen die daarvoor komen, dienen uitsluitend om vermoeidheid op te stapelen.”

© Getty Images

Pogacar gelooft ook niet dat deze Tour een psychologisch gevecht is. “Ik zou niet weten wie daar voordeel bij heeft. Natuurlijk is er stress. Of je nu tien seconden voor of achter staat, het blijft even stressvol om zo de derde week in te gaan. Je leert er gewoon mee leven. Het behoort nu eenmaal bij de sport. Ik focus me op mezelf. Ik probeer mijn eigen ding te doen.”

“Had je me vóór de start van de Tour in Bilbao gezegd dat ik nu slechts tien seconden zou achterstaan op Vingegaard, ik had voor zo’n tussenstand onmiddellijk getekend. Voor aanvang had ik liever wat meer gekoerst dan alleen maar de twee nationale kampioenschappen, maar misschien haal ik daar nu in het slot van de Tour voordeel uit.”

“Trappen met de benen”

De kopman van UAE Team Emirates zei ook dat het nog altijd niet comfortabel is met die na Luik-Bastenaken-Luik geopereerde pols, maar voegde eraan toe dat je “wel met de benen moet trappen”. “En die zijn goed, dat is het belangrijkste.”

Toch rijdt Pogacar deze Tour anders dan vorig jaar. Hij valt niet aan om aan te vallen. “De situatie is anders. Vorig jaar stond ik op dit tijdstip in de koers ook veel verder achter (2’22”, red). Dat verleidde me om stupid moves te doen. Dit keer gooi ik niet alle bommen na elkaar. Als ik het de voorbije dagen probeerde, deed ik het wel aan honderd procent. Om enkele seconden te winnen.”

© Getty Images

De nog altijd maar 24-jarige wereldster gaf ook aan dat hij ondertussen iets beter tegen de warmte kan. “Ik hou er nog altijd niet van om een uur lang te klimmen bij temperaturen van 35 à 40 graden, maar ik voel wel dat ik elk jaar beter mijn lichaamstemperatuur onder controle kan houden. Dankzij de ploegmaten en de staff die een grote organisatie heeft uitgebouwd om zoveel mogelijk drinkbussen te geven.”

“Vingegaard ziet er niet nerveus uit”

Hoe het uitdraait, daar heeft ook hij naar eigen zeggen het raden naar. “Ik zie dat Jonas Vingegaard best goed is in het peloton. Hij ziet er niet te nerveus uit. Ik denk dat hij dit jaar echt wel sterk is. Het is een goed duel. Waarvoor ik ook veel respect heb. Ik moet zeggen dat ik van dit gevecht geniet. Na de tijdrit maken we de balans op. Staan we na de Col de la Loze nog dicht bijeen en ik moet tijd winnen, dan kan er veel gebeuren in die zaterdagrit. Dan kan er vroeger aangevallen worden en wordt de etappe automatisch zwaarder. We zien wel.”