Van Aert stapt nog hongerig de slotweek van de Tour in: “Ik had al drie ritten kunnen winnen, maar dat is mooi praten natuurlijk”

Hij gaat het ook in de slotweek blijven proberen. Wout van Aert (28) is zeker nog niet klaar met de Tour. Bij zijn vier vorige deelnames wist hij telkens een rit te pakken en ook nu wil hij niet met lege handen naar huis. “Ik zit kort tegen mijn beste benen aan, maar het ligt soms in een klein hoekje.”

Rustdagen in de Tour, ze worden er ook alleen maar hectischer op. Aan het hotel van Jumbo-Visma troepen makkelijk honderd fans samen. Niet alleen voor Vingegaard en co. Ook de Franse chouchou’s Thibaut Pinot en David Gaudu resideren er. Ze gaan zo nadrukkelijk op zoek naar bidons, handtekeningen en selfies, dat er voor het gewone verkeer amper nog doorkomen aan is. Tiesj Benoot wordt na zijn trainingsritje achterna gespurt door twee wel heel opdringerige fans. Wout van Aert schuift dan al aan voor de lunch. Als aperitiefje maakte hij tijd voor een relaxte babbel.

De eerste twee weken Tour zitten erop. Hoe kijk je er zelf op terug?

“Met gemengde gevoelens, ja. Enigszins ben ik tevreden met het hoog niveau dat ik gehaald heb. Voor mijn gevoel was ik op de afspraak. Anderzijds had ik wel op betere resultaten gehoopt.”

Als we terugkeren naar die ritten in het Baskenland. Daar leek het dat je door als enige klassieke renner te overleven tussen al die klimmers het lastigste had gedaan, maar het afmaken lukte telkens niet.

“Dat maakt het natuurlijk zo frustrerend. Het moest allemaal kloppen om daar te kunnen winnen. In die eerste etappe wist ik dat bovenaan aansluiten het maximale zou zijn. Dat lukte, maar dan botsten we op twee broers die mekaar heel goed begrepen. Die tweede rit – dat weet iedereen – had anders kunnen lopen. Ik was super goed. Dat weekend had ik altijd een rit moeten winnen.”

© BELGA

Wat zat er allemaal in die bidon die je net voorbij de streep in San Sebastian zo hard tegen de grond smakte?

(lacht) “Niet veel meer. Hij was bijna leeg. Neen serieus, ik was kwaad natuurlijk dat ik tweede werd. Tien meter voorbij de streep denk ik nog niet wat beter kan of zo. Ik zag het gebeuren en dacht: shit, die Lafay gaat het toch niet halen, zeker? Ik spurt nog tot op zijn achterwiel. Dat is één en al teleurstelling. Iedereen heeft wel eens zo’n moment dat hij van woede eens tegen iets wil stampen, toch? Bij mij was dat die bidon tegen de grond smijten.”

Het was wel genoeg om in België haast een haatcampagne tegen Jonas Vingegaard op te starten. Het leefde heel erg, maar hebben jullie het er überhaupt zelf over gehad?

“Heel vriendschappelijk hebben we bekeken wat beter kon. Dat doen we altijd. Ik snap wel dat mijn teleurstelling dat verhaal voedde, maar wie twee seconden nadenkt, weet toch ook dat ik niet 3 seconden na de finish mijn bidon kapot ga gooien met de gedachte: fucking Jonas. Dat is heel ver gezocht, maar het hoort bij de commotie van de Tour. Als je naar het grotere plaatje kijkt, weet je wat wij voor mekaar betekenen. Vorig jaar hebben we allebei onze meest zotte Tour mogen meemaken en dat hadden we ook aan mekaar te danken. Zo’n incidentje in de koers komt daar echt niet tussen.”

Wat is de slotsom? Had hij effectief iets voor je kunnen betekenen?

“Achteraf gezien wel. Als klassementsrenner werd hij in die laatste 2,5 km zeker geviseerd en had hij een paar aanvallen kunnen neutraliseren. Dan kon ik me op mijn sprint concentreren. Dat was een betere tactiek geweest, maar we dachten dat Tiesj en Wilco de controle konden houden. Vandaar dat Jonas bij zijn initiële opdracht kon blijven: zich focussen op Tadej en in zijn buurt blijven. Dat was niet zo’n domme tactiek, maar toen ze ons begonnen te bestoken, hadden we moeten schakelen. Zelf dacht ik ook dat Wilco nog kon versnellen toen Lafay aanzette, terwijl dat niet zo was. Dat is een inschattingsfout van mij. Daarnaast was zijn sprong gewoon uitstekend getimed en deed die jongen dat erg goed.”

Met je massaspurten was op zich ook niets mis. Als je in Bayonne niet ingesloten raakt, lijk je het met Philipsen te gaan uitvechten tot op de meet en in Limoges kom je nog heel dicht nadat je moet inhouden.

“Neen, ik ben zeker blij met mijn snelheid in de spurt. Alleen zat ik daar in Limoges iets te gestrest omdat ik te goed wou doen en daardoor maakte ik een foute beslissing en raakte ik ingesloten. Als je al een rit op zak hebt, overkomt dat je niet zo snel. Zonder te overdrijven of te stoefen, ik had hier al drie ritten kunnen winnen. Alleen, dat is natuurlijk allemaal mooi praten als het niet zo is.”

In België hoor je dan geregeld van die uitspraken als: ‘hij moet naar een team dat in dienst van hem rijdt, dan wint hij dubbel zoveel ritten in de Tour’. Snijdt zoiets enigszins hout?

(lacht) “Laten we die rit naar San Sebastian als voorbeeld nemen. Denk je dat ik daar bij eender welke ander team met drie man van de ploeg over de Jaïzkibel raak? Het is echt niet altijd zo simpel.”

Anderzijds zou je bij een andere ploeg ook niet snel op zo’n omkadering en materiaal kunnen rekenen, toch?

“Dat alleen al zou een gigantisch verschil zijn, maar daarnaast ben ik gewoon zo graag bij dit team dat dat (bij Jumbo-Visma blijven, red.) gewoon een no brainer is.”

Hoe kijk je er zelf eigenlijk naar? Heb jij al ritzeges in de Tour laten liggen doordat je ook als helper voor Vingegaard en Roglic bent ingeschakeld?

“Uiteraard. Daar hoeven we ook niet stom over te doen. Ik heb er nu negen. Dat hadden er geen 18 kunnen zijn. Er zijn wel ritten geweest, vorig jaar ook, waarin ik in de kopgroep zat om op Jonas te wachten, maar achteraf ook het gevoel had dat ik wel had kunnen meedoen voor de ritzege. Anderzijds win ik vorig jaar ook de tijdrit omdat Jonas ze mij gunt. Als hij doortrapt tot op de finish win ik daar niet. Ik vind het jammer dat dat vaak alleen langs mijn kant gezien wordt. In Limoges heeft heel de ploeg voor mij gereden en zich vol gesmeten, zonder ook maar een seconde aan Jonas of het klassement te denken. Ik heb echt niet het gevoel dat ik te weinig steun krijg.”

© EPA-EFE

Een andere theorie die links en rechts weerklinkt over waarom je nog geen rit won, is dat je niet die topvorm van vorig jaar in de Tour te pakken hebt. De enige die daar echt de vinger op kan leggen, ben jij. Wat zeggen je waardes?

“Ik denk zeker dat ik vorig jaar net dat tikkeltje beter was. Daardoor ging het me toen net die fractie beter af. Tegelijk rijden wij hier allemaal hopen records bij mekaar. Dat zijn niet alleen Jonas en Pogacar, ook wij moeten waanzinnig hard rijden om die mannen te helpen. Ik zit kort tegen mijn beste benen aan, dat zeker, maar het ligt soms ook in een klein hoekje. Dat Jasper Philipsen mij de pas afsnijdt, heeft niks met mijn vorm te maken natuurlijk.” (glimlacht)

Wanneer ga je nog proberen je slag te slaan?

“Ik heb niet de illusie dat ik in alle zes resterende ritten een kans heb trouwens. Dat is een beetje verkeerd opgevat. De etappes van donderdag en vrijdag zijn er twee waarin niemand goed weet of het nu tot een sprint komt of dat het voor de vluchters is, maar eerst nog twee belangrijke dagen en dan kijken we wel weer verder.”

Je bent vanmorgen de tijdrit gaan verkennen. Zondag had je het over een kleine kans voor jou, denk je er nog zo over?

“Ik vrees het wel. Je hebt niet alleen die Côte de Domancy. In het begin zit er nog een steile helling in. Er is een vlak stuk van 5 km, de afdalingen en de start is ook 2 km vlak, maar dat zijn de enige stukken waarop ik iets goed kan maken. Door dat klimwerk, gaan de meeste renners in de top tien toch klassementsmannen zijn.”

© BELGA

Wie zie je er het best uit de verf komen? Pogacar of Vingegaard?

“Ook daar gaan ze weer super kort bij mekaar liggen.”

Krijgen we dan nog echt afscheiding in deze Tour?

“Zelfs voor ons is dat moeilijk in te schatten. Wij zien een supersterke Jonas die heel rustig is. Hij geeft ons veel vertrouwen. Het voorbije weekend wist hij de aanvallen van Pogacar makkelijker te pareren dan in die rit over de Tourmalet en op de Puy de Dôme toen hij wel meters moest laten. Daar zijn we blij mee. Hij heeft een hele hoge drempel en kan elke dag op een waanzinnig hoog niveau rijden. Pogacar heeft meer die zotte versnellingen en zijn explosiviteit, maar je zag nu dat hij dat niet altijd heeft. Dat spreekt in het voordeel van Jonas. Alleen zijn er niet meer veel sleutelritten en als Pogacar daar net wel zo’n momenten heeft, dan gaat het spannend blijven.”

De inspanningen die jij hier levert, vormen die de ideale aanloop naar het WK in Glasgow?

(lacht) “Daar zullen jullie wel over schrijven zeker afhankelijk van hoe het in Glasgow loopt. Ik ben hier niet om het WK voor te bereiden, maar om zo goed mogelijk te zijn in de Tour. Daarna ga ik 100 procent proberen te herstellen, maar ook even een moment nemen om tijd door te brengen met mijn familie, maar wel tegelijk de focus bewaren. Ik weet uit ervaring dat ik goed uit de Tour kom, ook als ik veel gegeven heb.”

Als je jongens als Pedersen, Van der Poel en Alaphilippe hier keer op keer ziet meesluipen in ontsnappingen, denk je dan dat ze stiekem voor dat WK aan het trainen zijn?

“Dat is een vraag voor hen. Het zou kunnen. Iedereen heeft zijn eigen insteek. Van Mathieu weten we dat hij zich goed kan voorbereiden zonder echt al resultaten te beogen. Dus het kan zeker.”

Pikante slotvraag: ga jij ervan uit dat jouw ploegmaten Van Baarle en Kooij op het WK niet achter jou aanrijden (het interview vond plaats voor de WK-selectie bekendraakte)?

(lacht) “Joker. Laat het ons zo zeggen: ik ben blij dat we met veel renners van Jumbo-Visma aan de start van het WK staan.”