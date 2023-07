IN BEELD. Romelu Lukaku reageert op heisa met cryptische Instagrampost… en foto’s in buurt van Neerpede

Er is de voorbije dagen veel gezegd en geschreven over Romelu Lukaku (30). Maandag liet de spits van Chelsea ook zelf van zich horen… met een post op Instagram. ‘La fin’, postte Big Rom bij een reeks foto’s, waaronder eentje van zichzelf in het Pedepark in Neerpede.

Een foto in de auto, eentje met vrienden in een Brusselse straat en beelden van zichzelf in het Pedepark, vlak bij het trainingscomplex van zijn ex-club Anderlecht. Met die reeks foto’s reageerde Romelu Lukaku maandag op de heisa die rond hem was ontstaan na zijn flirt met Juventus. ‘La fin’, luidt het cryptische bijschrift.

De foto’s dateren van afgelopen weekend, toen Lukaku in ons land vertoefde na enkele weken ‘vakantie’ - lees: training - op Sardinië. Dinsdag moet hij zich al opnieuw melden bij Chelsea, de club waar hij nog altijd onder contract staat. Of ook zijn toekomst in Londen ligt, valt te betwijfelen.