Houthalen-Helchteren

Nora Aljobouri (26) uit Houthalen-Helchteren is superfan van Barbie. Ze rijdt rond in een knalroze BMW met nummerplaat ‘BARBIE’. “Ik ben al mijn hele leven gek van Barbie”, zegt Nora, die dinsdagavond uitgenodigd is op de avant-première van de Barbie-film in Kinepolis Hasselt.