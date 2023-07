Heers

Uit een auto die in de Rauwstraat in Horpmaal stond geparkeerd zijn een reiskoffers gestolen. Uit de garage van het huis verdwenen nog twee elektrische fietsen. De feiten werden zaterdagvoormiddag ontdekt.

Nog in Horpmaal werd zaterdag rond 3 uur ’s ochtends een tweede inbraak in een auto vastgesteld. Dit in de Cartuyvelstraat. Er werden parfum en een zonnebril ontvreemd.