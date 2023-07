Ally Samatta heeft een nieuwe club: PAOK Thessaloniki trekt Tanzaniaanse spits aan

Samatta droomde van een verlengd verblijf in de Cegeka Arena, maar dat dat er niet meer inzat was al even duidelijk. De vicekampioen besloot eind vorige maand om de aankoopoptie in het huurcontract van de minzame Tanzaniaan niet te lichten. De tweede Genkse passage van Samatta was puur sportief immers geen onverdeeld succes. Hij speelde 36 wedstrijden, veelal als invaller, en maakte daarin zes doelpunten. Daarnaast was er echter vooral het financiële plaatje: Racing wilde geen stevige transfersom betalen.

De toekomst van Samatta ligt zo dus in Griekenland. Bij PAOK, dat vorige woensdag in een oefenduel nog met 3-2 te sterk was voor KRC Genk, zette hij zijn handtekening onder een contract van twee jaar, met optie voor één jaar extra.