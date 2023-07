Sint-Truiden

Hugo (60) en Nikki Jacobs (32) doen dan wel mee aan ‘Met Vier in Bed’, maar wie een verblijf boekt in hun Truiense vakantiewoning logeert eigenlijk bij Mam. “De deur stond hier altijd voor iedereen open. Ze was niet enkel onze ‘mam’, maar die van de hele straat”, zeggen ze over hun moeder en grootmoeder.