Russisch gevechtsvliegtuig gecrasht boven Zee van Azov

Een Russisch gevechtsvliegtuig is maandagnamiddag boven de Zee van Azov in de Russisch-Oekraïense grensregio neergestort. De piloot heeft daarbij het leven gelaten. Dat meldt de burgemeester van de stad Jejsk, Roman Boeblik, op Telegram.

De motor van de Soechoj Soe-25 zou het begeven hebben, aldus nog burgemeester Boeblik. Dat gebeurde tijdens een trainingsvlucht, klinkt het nog.

Vanuit de Zuid-Russische regio Krasnodar, waar Jejsk deel van uitmaakt, stijgen vaak straaljagers op die aanvallen uitvoeren op Oekraïne.

Het is niet het eerste zware ongeval nabij Jejsk sinds de Russen in februari vorig jaar Oekraïne binnenvielen. In oktober crashte een Russische jachtbommenwerper van het type Soe-34 op een huis. Daarbij vielen meer dan tien doden.