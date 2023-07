Boekenkastje tegen gevel van woonzorgcentrum Reigersvliet in Leopoldsburg

Leopoldsburg

De gemeentelijke technische dienst installeerde aan de gevel van het plaatselijke woonzorgcentrum Reigersvliet een nieuw boekenkastje. Eerder werden onder meer aan de scholen al vier dergelijke ruilbib-kastjes opgehangen. “Men kan er vrij boeken of tijdschriften aanbieden of ontlenen en in dit geval zorgen de bewoners van het woonzorgcentrum voor een sociale controle”, weet cultuurschepen Marleen Kauffmann. Volgens haar biedt dit eenvoudige concept mogelijkheden voor zinvol tijdverdrijf en zorgt het tegelijk voor extra sociale contacten. Verplaatsingen naar de centrale bibliotheek zijn voor de bewoners ook niet altijd evident. sb