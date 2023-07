Inbreker slaat Lummense politieagent in elkaar nadat inbraakalarm afgaat: 42 maanden cel

Op 22 december 2021 was de politieagent bij de overburen op bezoek toen hij het alarm hoorde loeien. Een Albanese nam daarop zonder buit de vlucht. Op de oprit botste hij tegen de bewoner. Het kwam tot een schermutseling. Een tweede Albanese dader die even verderop in de vluchtwagen zat, snelde zijn kompaan te hulp. De Lummenaar ging tegen de grond en bleef nog trappen incasseren. Op het proces een maand geleden vertelde een tot tranen toe bewogen agent, welke ellende hij nog altijd van de inbraak ondervindt. “Ik heb er veel stress van. Ik word heel kwaad van onrechtvaardigheid. Als de betichte zo’n grote meneer is om in te breken, dat hij dan ook een grote meneer is om toe te geven dat hij mij geslagen heeft.”

Nachtmerries en stress

Het mocht niet baten. De inbreker ontkende tevergeefs dat hij na de inbraak via de achtertuin was gevlucht. “We waren met drie”, probeerde de dader de schuld in andermans schoenen te schuiven. Wie die derde dan was, kon en wou hij niet zeggen. Ook over wie in de vluchtwagen zat, hield hij de lippen stijf op elkaar. Zelf kwam de dader uiteindelijk in beeld omdat bij de schermutseling zijn iPhone was achtergebleven op de oprit. Ook was het slachtoffer erin geslaagd om de nummerplaat te noteren. De agent was in eerste fase 52 dagen arbeidsongeschikt. Eenmaal terug aan de slag verliep het werk niet zoals verhoopt door diverse triggers met nachtmerries en een posttraumatisch stresssyndroom tot gevolg. Er kwam zelfs een traumapsycholoog aan te pas. Nu werkt de man niet langer als interventie-inspecteur, maar als wijkagent. Het slachtoffer krijgt een voorlopige schadevergoeding van 3.000 euro toegewezen. Een deskundige moet nu de volledige schade begroten.

Nog inbraken

De twintiger is ook nog schuldig bevonden aan inbraken in onder meer Genk, Gent en Wezembeek-Oppem. Op meerdere plekken liet hij een bloedspoor achter. Het duurde uiteindelijk tot 25 februari dit jaar voordat de verdachte achter de tralies belandde. Tijdens een inbraak in het Brusselse werd hij op heterdaad betrapt. In deze zaken is een totale schadevergoeding van 27.000 euro uitgesproken.