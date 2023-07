Ineos-directeur Dave Brailsford: “Of we geïnteresseerd zijn in Evenepoel? Goeie vraag, maar ik kan er niet op antwoorden”

In de Britse podcast Radio Cycling heeft Ineos-directeur Dave Brailsford voor het eerst gereageerd op de geruchten als zou zijn ploeg hard aan de mouw trekken van Remco Evenepoel. Een transfer lijkt nog niet voor meteen: “Hij is een goeie renner, maar op dit moment ligt hij onder contract bij een andere ploeg.”

Elke dag een nieuwe episode in het feuilleton ‘Remco Evenepoel en Ineos. De Britse Podcast RadioCycling wijdt er vandaag een groot stuk van de uitzending uit. Zij stellen alle geruchten rond Evenepoel op scherp: hij is volgens de podcast niet tevreden bij Soudal Quick Step, niet over de waarde van zijn contract en niet over de sportieve toekomst die binnen de ploeg voor hem ligt.

Daarom legt het kamp Evenepoel volgens RadioCycling actief contact met andere ploegen en Team Ineos zouden de ‘frontrunners’ zijn. Hun journalist Jeremy Whittle legde de vraag direct voor aan Dave Brailsford, ‘Team Principal’ van Ineos: ‘zijn jullie geïnteresseerd mocht Evenepoel beschikbaar zijn?’

Brailsford reageert erg terughoudend: “Goeie vraag, maar ik kan er niet op antwoorden. Natuurlijk is hij een goeie renner, maar op dit moment ligt hij onder contract bij een andere ploeg.”

Brailsford. — © BELGAIMAGE

RadioCycling onderzoekt ook het gerucht als zou Ineos – en meer bepaald eigenaar Jim Ratcliffe – ineens de hele Quick-Step ploeg willen overnemen. Van een buy-out is evenwel geen sprake, zo verzekert Brailsford: “Die mag je vergeten. Ik kan categoriek stellen dat dit niet waar is.”

De podcastmakers werpen ook een heel aantal geruchten rond de Quick Step-ploeg op. Daarbij één heel concreet feit: voor 2024 zou de ploeg kampen met een budgettair tekort van zeven miljoen euro. Wanneer ze daarover vragen stellen aan CEO Patrick Lefevere reageert die evenwel erg onderkoeld: “Ik weet niet wat er met jullie (journalisten) aan de hand is. Maar dit is nonsens. Mijn budget is rond tot en met 2027.”

Verkoop?

Een ander topic: de nakende verkoop van Soudal Quick Step. Lefevere en eigenaar Zdenek Bakala zouden hun aandelen – respectievelijk twintig en tachtig procent – willen verkopen aan een Amerikaanse investeerder. Ook daarover spreekt Lefevere duidelijke taal: “Ik ben achtenzestig jaar”, aldus Lefevere. “ik ben op pensioen. Ik heb geen geld nodig.”

Lefevere. — © © VRT

Na enig aandringen gaat hij meer ten gronde in op de vraag: “Als er iemand komt die geïnteresseerd is (om zijn aandelen te kopen) contacteer ik eerst meerderheidsaandeelhouder Zdenek Bakala. Dat is alleen maar fair. Ik ben hem veel verschuldigd. Ik ga never ever iets doen zonder de autorisatie van Zdenek.”

Onbetaalde bonussen

Tenslotte is er nog een verhaal over onbetaalde bonussen. Een gerucht dat begin dit jaar de ronde deed in het peloton: Lefevere zou niet in staat zijn om de winstpremies van onder meer Evenepoel uit te betalen. Geconfronteerd met vragen daarover, herhaalt Lefevere wat hij hierover ook al tegen het Nieuwsblad vertelde: “We zijn niet verplicht om bonussen te betalen voor 31 december. Wij doen dat altijd op 30 juni en op 30 november. Ik ben niemand ook maar één euro verschuldigd.”