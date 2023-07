Mathieu (96) en Elisa (93) delen al 70 jaar lief en leed

Op 16 juli 1953 gaven Mathieu Tyskens (96) en Elisa Emmers (93) elkaar het jawoord in het gemeentehuis van Lommel, vanwaar ze beiden afkomstig zijn. 70 jaar later is het koppel nog steeds samen en vieren ze hun platina bruiloft in Pelt.

Kort na hun huwelijk verhuisde het koppel naar de Houtmolenstraat in Overpelt. Daar was Mathieu - Tjeu voor de vrienden - leraar scheikunde en geschiedenis in wat toen nog de ‘vakschool’ of TIO heette. Tjeu heeft er ook een hele staat van verdiensten op zitten in de werking van het Noord-Limburgs Kunstonderwijs (dictie en voordracht) en was veel jaren actief in het steunfonds van Sint-Oda waar hij samen met wijlen notaris Gilbert Seresia half Vlaanderen doorkruiste om steun voor de instelling. Elisa was huisvrouw en zorgde met veel liefde voor hun drie kinderen.

Drie jaar geleden maakte Mathieu een domme val waardoor hij fysiek wat achteruitging. “Ik mag nu niet meer alleen over straat lopen, dat doet wel wat met een mens”, zegt Tjeu. Tot dan fietste hij nog dartel door Overpelt om boodschappen te doen.

Zeven decennia na hun jawoord heeft het koppel vijf kleinkinderen en evenveel achterkleinkinderen. Burgemeester Dennis Fransen kwam aan huis en overhandigde het koppel een cadeau namens het gemeentebestuur en de felicitaties namens het koningshuis. (path)