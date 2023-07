Pelts jeugdkoor Timbere neemt voor de eerste keer deel aan wedstrijd en wint meteen goud

Dirigente Nienke Winters en choreografe Joni Jaeken zijn apetrots. “Normaal brengen we jaarlijks een musical, maar voor ons vijfjarig bestaan wilden we iets speciaals”, vertelt Joni. Zo nam Timbere voor de eerste keer deel aan een wedstrijd en dat meteen in Rome. “Het korenfestival Musica Eterna Roma wordt georganiseerd door Meeting Musica. We hebben het ontdekt tijdens een online zoektocht. Het leek ons wel een leuke uitdaging.”

Zondag brachten de meisjes na een vijfdaags avontuur tot hun grote verrassing een gouden diploma mee naar België. En dat was niet hun enige prijs. “We hebben ook drie keer mogen optreden tijdens ons verblijf in Rome”, vertelt Joni. “Eerst tijdens een verbroederingsconcert waarbij we ook andere koren leerden kennen, zeer leuk. En dan was er natuurlijk ons juryconcert waarbij we de winnaar werden in de categorie gelijkstemmige jeugdkoren. Als mooi extraatje waren we dan ook nog eens geselecteerd bij de vijf beste koren die nog eens mochten optreden. Hiervoor moesten we twee extra a capella stukken instuderen. We kunnen niet blijer zijn met ons wedstrijddebuut.” (gvb)